Startup de sorvete "impossível" e Nestlé lançam picolé de Ninho sem açúcar

A startup Lowko e a Nestlé firmaram parceria para o lançamento de uma edição limitada de um picolé de leite Ninho, o Lowko Pops Milk. A conexão entre as duas empresas começou no Scale-Up Endeavor Alimentos e Bebidas, um programa de aceleração de empresas com alto potencial de crescimento, que une as maiores companhias do setor aos principais nomes do empreendedorismo no Brasil. O sorvete foi o resultado dessa parceria.

A Lowko fabrica o "sorvete impossível", com zero açúcar e de baixa caloria.

“Essa parceria reforça o nosso compromisso de trazer para o mercado inovações e renovações com foco no bem-estar e na saúde dos consumidores”, declara Stephanie Arnesen, diretora de marketing de Ninho. Um dos objetivos foi criar um sorvete que resgata memórias afetivas e traz inovação e saudabilidade para a categoria.

O Lowko Milk é coberto com uma casquinha de chocolate branco sem açúcar misturada com leite Ninho. Tem zero adição de açúcares e é rico em fibras, minerais, vitaminas A, C, D, E, cálcio, ferro e zinco. Será vendido por R$ 13,90 a unidade e em multipacks de três Pops por R$ 39,90. Estará disponível em toda a rede de revendas da Lowko, que conta com mais de 700 pontos, no e-commerce da marca, e nos aplicativos delivery Rappi, iFood e Daki.

“É um orgulho desenvolver um produto em conjunto com a Nestlé, em especial, com a marca Ninho. O fato de trazermos saudabilidade para a categoria de sorvetes proporciona cada vez mais parcerias relevantes”, afirma Rodrigo Studart, CEO da Lowko.

