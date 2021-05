Sinal amarelo: se vier a terceira onda, que não se cometam os mesmos erros

Por Alon Feuerwerker*

À sombra das disputas políticas que desfilam no palco da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, os números da epidemia no Brasil começam a trazer dados algo precocupantes.

A curva da média móvel de mortes ainda é declinante, mas isso convive com uma certa escalada na média móvel de casos, e agora também com alguns sinais, aqui e ali, de que voltou a subir a taxa de ocupação das UTIs.

Será preciso acompanhar a situação nos próximos dias com grande atenção. Será necessário saber se estamos no início de uma terceira onda, qual a variante propulsora, e se é mais transmissível, se é mais letal.

Será mais que nunca obrigatório vigilância para que as autoridades não baixem a guarda, não desativem serviços hospitalares, especialmente na área de cuidados intensivos.

Não podemos repetir os equívocos acontecidos entre a primeira e a segunda onda.

A CPI está corretamente debruçada sobre os erros passados. Não repeti-los é uma boa maneira de inclusive homenagear a memória das vítimas.

*Alon Feuerwerker é analista político da FSB Comunicação

