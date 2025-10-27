Bússola

Setor imobiliário vê 'geradores full' como solução para crise de energia

Tecnologia permite continuidade de atividades essenciais mesmo durante apagões gerais

São Paulo (Leandro Fonseca/Exame)

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07h00.

Com ‘geradores full’, que podem alimentar 125 apartamentos e duas lojas por até duas horas, o setor imobiliário de São Paulo quer evitar perdas como as de 2024.

Em outubro do ano passado, a capital sofreu o maior apagão de sua história recente, quando ventos com rajadas acima de 100 km/h derrubaram centenas de árvores sobre a rede elétrica, deixando cerca de 2,1 milhões de pessoas sem energia. 

  • 34% da população da capital foi afetada pelo apagão
  • 42% desses ficaram sem energia por mais de 24 horas. 

Mas como esses geradores funcionam?

O sistema de gerador full no residencial Tess Brooklin, da Nortis, é um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada. 

O empreendimento, localizado no bairro do Brooklyn, adota tecnologia pensada para atender integralmente tanto as áreas comuns quanto o interior das unidades e manter a energia de todos os apartamentos. 

  • O gerador tem potência 575 kVA (Stand by),
  • Pode sustentar 125 unidades e duas lojas por duas horas com 200 litros de combustível.

Nos testes mais recentes, ele tem garantido a continuidade de serviços essenciais, como iluminação, refrigeração e equipamentos médicos, à exceção do ar-condicionado, evitando perdas financeiras e interrupções em atividades importantes.

"O sistema de gerador full é um diferencial no conceito de morar em São Paulo, mas também vem ao encontro de demandas sociais importantes, como a crise energética. O Tess Brooklin é a síntese da convivência entre o urbano e o privado, um edifício que se integra ao bairro com naturalidade e funcionalidade", conclui Rodrigo Lucas Tarabori, sócio e diretor da Nortis.

 

