Setor imobiliário vê 'geradores full' como solução para crise de energia

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07h00.
Com ‘geradores full’, que podem alimentar 125 apartamentos e duas lojas por até duas horas, o setor imobiliário de São Paulo quer evitar perdas como as de 2024.
Em outubro do ano passado, a capital sofreu o maior apagão de sua história recente, quando ventos com rajadas acima de 100 km/h derrubaram centenas de árvores sobre a rede elétrica, deixando cerca de 2,1 milhões de pessoas sem energia.
O sistema de gerador full no residencial Tess Brooklin, da Nortis, é um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada.
O empreendimento, localizado no bairro do Brooklyn, adota tecnologia pensada para atender integralmente tanto as áreas comuns quanto o interior das unidades e manter a energia de todos os apartamentos.
Nos testes mais recentes, ele tem garantido a continuidade de serviços essenciais, como iluminação, refrigeração e equipamentos médicos, à exceção do ar-condicionado, evitando perdas financeiras e interrupções em atividades importantes.
"O sistema de gerador full é um diferencial no conceito de morar em São Paulo, mas também vem ao encontro de demandas sociais importantes, como a crise energética. O Tess Brooklin é a síntese da convivência entre o urbano e o privado, um edifício que se integra ao bairro com naturalidade e funcionalidade", conclui Rodrigo Lucas Tarabori, sócio e diretor da Nortis.