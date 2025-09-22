Após tempestade, 525 mil pessoas estão sem energia em São Paulo

Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14h56.
No início da tarde desta segunda-feira, 22, fortes chuvas e rajadas de vento fizeram a Defesa Civil de São Paulo disparar um alerta severo. Moradores da Grande São Paulo relataram falhas na rede de energia. Segundo a ENEL, responsável pela distribuição da energia na região metropolitana, 525 mil clientes estavam sem luz. Cajamar, Pirapora do Bom Jesus e Rio Grande da Serra são as cidades mais afetadas até o momento.
O alerta severo emitido pela Defesa Civil envia mensagens automáticas para todos os celulares na área de risco, independentemente do cadastro prévio ou do CEP.
Durante a manhã, por volta das 6h, a tempestade causou a queda de duas árvores na Alameda Santos, próximo à Avenida Paulista, na região central de São Paulo. O trecho ficou interditado e causou tráfego lento pela região.
Na região metropolitana, as chuvas já causaram problemas na rede elétrica durante a manhã. Segundo comunicado oficial da ENEL, houve um desligamento em subestação da empresa por volta das 10h50, que afetou o fornecimento de energia para cerca de 900 mil clientes.
Segundo a empresa, até o final da manhã, todas as unidades impactadas já tiveram o serviço reestabelecido. As regiões mais afetadas por essa falha foram os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, no ABC, e bairros como Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga, na Capital.