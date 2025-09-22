Após tempestade, 525 mil pessoas estão sem energia em São Paulo

No início da tarde desta segunda-feira, 22, fortes chuvas e rajadas de vento fizeram a Defesa Civil de São Paulo disparar um alerta severo. Moradores da Grande São Paulo relataram falhas na rede de energia. Segundo a ENEL, responsável pela distribuição da energia na região metropolitana, 525 mil clientes estavam sem luz. Cajamar, Pirapora do Bom Jesus e Rio Grande da Serra são as cidades mais afetadas até o momento.

O alerta severo emitido pela Defesa Civil envia mensagens automáticas para todos os celulares na área de risco, independentemente do cadastro prévio ou do CEP.

Quedas de árvore na região central

Durante a manhã, por volta das 6h, a tempestade causou a queda de duas árvores na Alameda Santos, próximo à Avenida Paulista, na região central de São Paulo. O trecho ficou interditado e causou tráfego lento pela região.

Falha na rede elétrica durante a manhã

Na região metropolitana, as chuvas já causaram problemas na rede elétrica durante a manhã. Segundo comunicado oficial da ENEL, houve um desligamento em subestação da empresa por volta das 10h50, que afetou o fornecimento de energia para cerca de 900 mil clientes.

Segundo a empresa, até o final da manhã, todas as unidades impactadas já tiveram o serviço reestabelecido. As regiões mais afetadas por essa falha foram os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, no ABC, e bairros como Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga, na Capital.