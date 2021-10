Setor funerário é um negócio pensado para a vida

Com a pandemia, tudo mudou, inclusive as despedidas daqueles que partiram. São cerimônias mais curtas em que as lembranças preenchem a saudade e a ausência, ausência de quem se foi e daqueles que não puderam participar do adeus. Um ritual coberto pelos planos funerários que já não custam tanto quanto no passado, até porque nós, que fazemos parte do setor funerário, conhecemos como ninguém a realidade da dor da perda e deste difícil momento econômico que todos vivemos.

Estou no Grupo Zelo desde sua origem e conheço o quanto dói uma perda. Temos hoje 3,4 mil funcionários que sabem o valor do carinho e são capazes de atender com atenção e dedicação a todos que precisam. Nossa companhia foi criada a partir da união de quatro funerárias familiares da região metropolitana de Belo Horizonte e hoje estamos em doze estados e no Distrito Federal. Os representantes das empresas que compõem o Grupo Zelo integram nosso Conselho, Comitês, e continuam a atuar em nossas funerárias em suas regiões.

Respeitamos o conhecimento e não abandonamos nossas origens. Nos unimos para ficar mais fortes e, cada empresário do setor que tem nos procurado, vem em busca desse desejo de sermos melhores a cada dia. Pois, sabem que somando forças e as experiências de cada um, conseguimos ir ainda mais longe.

E assim tem sido, nos fortalecemos ao longo do tempo, crescemos, criamos planos para atender melhor cada um que nos procura. Nos fortalecemos para cuidar melhor das pessoas. Apenas no ano passado, nossa receita aumentou em 81% e os planos funerários ativos cresceram 41%, e hoje já amparamos cerca de quatro milhões de pessoas.

Diferente do que alguns insinuam estamos longe de comemorar a pandemia, não ganhamos dinheiro com a morte e, sim, com a vida. Quanto maior a longevidade de nossos clientes, maior o retorno da companhia, isso precisa ficar claro. Lamentamos profundamente as mais de 600 mil vidas que perdemos. Vendemos planos para ampliar nosso tempo, não encurtar nossa existência.

Para valorizar e trazer benefícios em vida, oferecemos um clube de benefícios com descontos na compra de medicamentos, salões de beleza, gás de cozinha e já estamos testando em algumas cidades nossa carteira digital. Dessa forma, temos clientes que conseguem pagar a diferença do plano para incluir dependentes com o que deixam de gastar.

Nossa operação é voltada para todas as classes sociais. O ticket médio mensal dos nossos planos é de R$ 50 e cobrem, em média, oito beneficiados, o que representa um custo de R$ 6,25 por pessoa. Os planos representam hoje, aproximadamente, 70% das atividades do Grupo Zelo.

Nesse momento, estamos centrados em usar os recursos aportados no nosso grupo para continuar crescendo, adotando as melhores práticas de governança, compliance e sustentabilidade na gestão da empresa. Foram R$ 350 milhões, em dois aportes por um fundo de private equity e acompanhados pelos acionistas.

Começamos a trazer profissionais de grandes companhias, e neste ano, ganhamos o selo “Great Place to Work”, o que, para nós, tem um valor imenso. Queremos mesmo ser um bom lugar para trabalhar e atender pessoas.

Como ninguém, eu sei o quanto nosso setor é visto com preconceito. Trabalho nele há mais de 14 anos, e já senti a desconfiança das pessoas. Mas o preconceito não atinge pessoas que, como eu, pensam no futuro e valorizam a vida. É esse o sentimento que nos leva para o futuro e a concretização do nosso sonho de ver o segmento funerário passar por uma transformação e ser reconhecido socialmente, economicamente e financeiramente por todos.

Volto a lembrar que nosso objetivo maior é a vida.

*Lucas Provenza é CEO do Grupo Zelo

