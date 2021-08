Sazón doa 8 toneladas de alimentos e lança campanha contra desperdício

A Sazón, marca líder de temperos da Ajinomoto do Brasil, lança a campanha “Somos Todos Esquadrão do Amor”, que vai distribuir oito toneladas de alimentos entre instituições de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre e pretende conscientizar a população sobre o desperdício de alimentos e reaproveitamento de ingredientes em casa.

A ação faz parte de uma parceria inédita com a startup Comida Invisível, que direciona doações de alimentos a ONGs parceiras e a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os alimentos serão distribuídos até fevereiro de 2022, e os consumidores podem contribuir doando também. A iniciativa segue os princípios ESG da Ajinomoto do Brasil, de boas práticas sociais, ambientais e de governança. Para contribuir, basta se cadastrar no Comida Invisível. Qualquer alimento em boas condições pode ser doado e, em apenas oito minutos, a doação será direcionada para uma instituição em situação de necessidade.

De acordo com o Programa Mundial de Alimentos da ONU (World Food Programme), o Brasil descarta cerca de 41 mil toneladas de alimentos por dia, enquanto uma em cada nove pessoas passam fome no país.

“Apesar de quase 24 milhões de pessoas passarem fome no país, o Brasil chama atenção como um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo. Em um cenário tão delicado como este, Sazón precisa fazer a diferença. Queremos conscientizar sobre o assunto e estimular as pessoas a participar”, afirma a gerente de marketing de Sazón, Letícia Borrasca.

Para divulgar o projeto, a marca conta com a participação da atriz Mariana Xavier em comercial que será exibido em emissoras de TV abertas e canais por assinatura. Nas redes sociais, Sazón publicará receitas com aproveitamento integral de alimentos e dicas práticas para evitar o desperdício no dia a dia. A campanha é das agências dentsumcgarrybowen e Cappuccino Digital.

“Cada vez mais o mercado enxerga que fazer o bem é um bom negócio com resultados reais para a marca. Sazón tem um propósito claro de espalhar o amor através da culinária, que se conecta com essa verdade que identificamos do desperdício de alimentos. E, como nada se faz sozinho, encontrar a Comida Invisível foi essencial para dar força a esse trabalho”, afirma o LATAM Creative Lead da Cappuccino Digital, Vitor Elman

“Nos últimos anos, o Esquadrão do Amor de Sazón tem chamado as pessoas para uma conversa que busca espalhar o amor por meio da comida. No ano passado, firmou parceria com instituições sociais nos quatro cantos do Brasil e, este ano, não foi diferente. Atenta aos números de desperdício de alimentos, ao mesmo tempo que tem gente passando fome, a Ajinomoto do Brasil inicia mais este projeto maravilhoso com a Comida Invisível, do qual nos orgulhamos muito em fazer parte”, declara o VP de Negócios da dentsu, Bruno Panico.

