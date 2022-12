Modo goblin, a expressão de 2022 que viralizou após fake news sobre rapper

Por Danilo Vicente*

Pela primeira vez na história, o Dicionário Oxford permitiu que o público votasse na palavra ou expressão do ano. O vencedor de 2022: “modo goblin”. O termo é definido como “um tipo de comportamento que é assumidamente autoindulgente, preguiçoso, desleixado ou ganancioso, geralmente de uma forma que rejeita as normas ou expectativas sociais”, de acordo com Oxford.



Em português, a tradução literal do “goblin mode” seria “modo duende”, mas o idioma não tem definição correspondente ao termo, que é muito utilizado em tom pejorativo.

Segundo a Oxford University Press (OUP), responsável pelo dicionário, o termo foi utilizado pela primeira vez em 2009, mas cresceu na pandemia, viralizando após ser usado em uma notícia falsa sobre o fim de um relacionamento do rapper Kanye West e a atriz Julia Fox. A fake news é que ele não teria gostado de ela “entrar no modo goblin”. A “notícia” seria da Fox, embora a rede de TV americana nunca tenha realmente veiculado isso.



Na sequência, o termo ganhou popularidade com a redução de bloqueios contra a covid-19, de acordo com a declaração de Oxford. “Aparentemente, capturou o humor predominante de indivíduos que rejeitaram a ideia de retornar à 'vida normal' ou se rebelaram contra os padrões estéticos cada vez mais inatingíveis e estilos de vida insustentáveis ​​exibidos nas mídias sociais.”



Votação



O “modo goblin” recebeu maioria esmagadora de votos contra “metaverso” e “#IStandWith” – selecionados por lexicógrafos de Oxford. Mais de 340.000 pessoas participaram, com o “modo goblin” recebendo 318.956 votos - 93% do total.



Historicamente, a expressão do ano foi sempre selecionada pela equipe do Dicionário Oxford. O vencedor do ano passado foi “vax”, e outros vencedores anteriores incluem “selfie” em 2013 e “emergência climática” em 2019.



*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também