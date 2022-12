Play: veja onde assistir a filmes e séries indicados ao Globo de Ouro

O Globo de Ouro anunciou seus indicados para a premiação de 2023. A cerimônia (em 10 de janeiro), aliás, voltará a ser transmitida pela TV nos Estados Unidos, pela rede NBC, após a entrada de 103 novos filiados para as votações em filmes e séries, avançando em diversidade de gênero e raça.

O time de votantes agora é representado por 62 países e composto de 52% de mulheres. A mudança também deixou o grupo 51,5% racialmente e etnicamente diverso. A premiação tenta restaurar sua reputação em Hollywood após um escândalo de diversidade e ética: a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que vota, foi duramente criticada por não ter sequer uma pessoa negra.

Em 10 de janeiro, o ator e comediante Eddie Murphy receberá uma homenagem pelo conjunto de sua obra.

Entre as produções indicadas pela 80ª edição da premiação, destacam-se grandes projetos do streaming, como Wandinha, The Crown e Dahmer: Um Canibal Americano, todas da Netflix, e The White Lotus, da HBO.

Mas onde assistir a tantas produções? Resolvi elencar onde estão as melhores. É hora de maratonar!

FILMES

Cinema

Avatar: O Caminho da Água

Os Fabelmans (estreia em 9 de fevereiro)

Tár (estreia em 26 de janeiro)

Babilônia (estreia em 19 de janeiro)

Os Banshees de Inisherin

Triângulo da Tristeza (estreia em 2 de março)

Gato de Botas 2: O Último Pedido (estreia em 5 de janeiro)

Decisão de Partir (estreia em 5 de janeiro)

Netflix

Glass Onion: Um Mistério de Knives Out (estreia em 23 de dezembro)

Pinóquio de Guillermo del Toro

Nada de Novo no Front

Close

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

HBO Max

Elvis

Apple TV

Elvis

Top Gun: Maverick

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Amazon Prime Video

Elvis

Top Gun: Maverick

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Marcel the Shell With Shoes On

Argentina, 1985 (Argentina)

Disney +

Red: Crescer é uma Fera

Paramount +

Top Gun: Maverick (estreia em 22 de dezembro)

SÉRIES, SÉRIES LIMITADAS, ANTOLOGIAS OU MOTION PICTURES PARA TV

Netflix

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Wandinha

Dahmer – Um Canibal Americano

HBO Max

House of the Dragon

Hacks

The White Lotus

Apple TV

Severance

Black Bird

Star +

Abbott Elementary

O Urso

Only Murders in the Building

The Dropout

Pam & Tommy

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

