Locação de carros ganha relevância em empresas em busca de economia e comodidade

Ter um carro ficou caro. Além do próprio preço do veículo, que aumentou 90% em cinco anos, os custos associados a ele também passaram a pesar mais no orçamento das empresas. Não à toa, muitas passaram a optar pela locação de veículos. No último ano, esse mercado atingiu a marca de 75,8 milhões de usuários, ante 69,3 milhões em 2022 – um aumento de 9,4%, segundo os dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA).

Esse crescimento expressivo em tão pouco tempo demonstra que, cada vez mais, alugar um veículo de acordo com as próprias necessidades tem sido muito mais vantajoso, especialmente no universo corporativo.“O aluguel de carros pode representar uma redução de custos, pois elimina a necessidade de investir alto em um carro próprio e simplifica gastos recorrentes, trazendo eficiência à gestão, que é algo bem-vindo em qualquer empresa”, explica Elvio Lupo, diretor-executivo da divisão de aluguel de carros da Localiza&Co.

As vantagens da locação



E os benefícios da frota alugada vão além. Ao fazer essa escolha, empresas e empreendedores passam a ter mais previsibilidade em relação a despesas com logística e transporte.

Além disso, podem deixar a cargo da locadora toda a parte burocrática que envolve um – ou vários – veículos, como gestão de despesas como IPVA, manutenção, seguro, documentação e processos administrativos.

A escolha pela frota alugada traz ainda outras vantagens, como a possibilidade de alugar um carro de acordo com o propósito, seja para viagens, seja para visitas a projetos da empresa, seja para deslocamento para reuniões comerciais com clientes.

A flexibilidade no tempo de contratação e devolução é mais um ponto positivo. Outros são a facilidade de escalar o tamanho da frota, que pode crescer, diminuir ou até mudar de perfil sem onerar o orçamento; e a contratação de fornecedores ambientalmente responsáveis. A Localiza&Co, por exemplo, oferece um produto para compensar as emissões dos gases de efeito estufa geradas durante suas jornadas de mobilidade com a Localiza. Com ele o cliente pode adquirir créditos de carbono equivalente ao período do aluguel de carro.

A tecnologia vem junto



Considerada uma das maiores plataformas de mobilidade do mundo, a companhia também adota diversas medidas para oferecer uma boa experiência aos seus usuários, como a aprovação do cadastro em menos de 10 minutos, a retirada do carro em um dia, e até a possibilidade de o motorista ir direto até a vaga, abrir o carro pelo app e sair dirigindo com Fast Retirada Digital. Tudo isso sem filas e sem qualquer necessidade de interação humana.

Outros diferenciais do aluguel de carro para as empresas são as tecnologias que podem vir embarcadas nos veículos, como monitoramento em tempo real e sistemas de telemetria que disponibilizam dados de cada veículo para uma melhor tomada de decisão.

“Esse nível de praticidade é resultado dos investimentos conjuntos em tecnologia que fizemos nos últimos cinco anos, sempre focando em aprimorar a experiência dos nossos clientes”, diz Lupo. “Queremos surpreendê-los para que eles se encantem e voltem.”