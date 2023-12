Confira os SUVs que mais valorizaram e desvalorizaram em 2023

Os veículos utilitários esportivos (SUV, na sigla em inglês), nos últimos anos, têm conquistado um espaço entre os consumidores e se destacado no cenário automotivo. Essa popularidade pode ser atribuída à sua capacidade de oferecer espaço amplo, ao mesmo tempo que possui um apelo estético moderno. Com a demanda crescente pelo modelo, eles tendem a valorizar.

Buscando entender quais foram os SUVs que mais encareceram em 2023, a KBB Brasil, empresa de precificação de veículos, realizou um levantamento. No topo do ranking, o estudo mostra que o Range Rover SV MHEV 2023 apresentou a maior alta no seu preço médio no decorrer do ano: 8,8%.

O utilitário esportivo de luxo, que custava R$ 1.154.847 em janeiro, quando era zero quilômetro. Em dezembro, passou a valer R$ 1.256.604 como seminovo, uma alta de 8,8%.

Curiosamente, o Caoa Chery Tiggo 2, que saiu de linha em 2022, mas seguiu com unidades zero quilômetro no começo de 2023, apresentou valorização de 2,2%. O preço médio do modelo, que em janeiro era R$ 76.705, subiu para R$ 78.444, em dezembro.

E quais SUVs ficaram mais baratos?

Na contramão dos SUVs mais valorizados, o Mitsubishi Outlander HPE 2.0 de 7 lugares, ano/modelo 2022, se destacou de maneira negativa com a maior depreciação da categoria.

O modelo saiu de linha em 2022, mas chegou a ter unidades zero quilômetro sendo vendidas pelo preço médio de R$ 233.325 em janeiro. Em dezembro, o SUV passou a valer R$ 153.416 como seminovo, o equivalente a uma queda de 34,2%.

Confira as últimas notícias de Invest: