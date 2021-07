RHs tiveram que se reinventar e reformular a comunicação durante pandemia

Incentivar a produtividade dos colaboradores na jornada remota é um desafio constante para os RHs, já que o home office deverá continuar na agenda das empresas, mesmo após a pandemia. Para manter as equipes motivadas, a gamificação aparece como uma das principais estratégias das corporações.

Para isso, a startup Feedz criou as Feedzcoins. Em uma plataforma de engajamento, oferece um modelo de recompensa em que os colaboradores são desafiados a somarem "moedas corporativas", um sistema de pontuação com o objetivo de promover uma competição saudável entre os funcionários. O objetivo é melhorar o clima organizacional com uma solução divertida para o engajamento dos times trabalhando à distância. Entre os prêmios estão livros, cursos, vale-delivery, vale-experiência, mentoria com diretores, ingresso para eventos e almoço com o CEO, entre outros.

“Assim como em jogos, o desafio seguido de recompensa estimula que as pessoas se comprometam mais, queiram chegar até o fim da jornada e ganhar alguma coisa com isso. Ao adotar a gamificação, o gestor traz para a empresa elementos motivadores, moderniza tradicionais sistemas de avaliação e aproxima profissionais da cultura e valores organizacionais”, declara Bruno Soares, CEO e cofundador da Feedz.

A ideia é que cada ação dentro da plataforma gere pontos que são configurados pelo administrador da conta. Ele é quem vai definir que funcionalidades serão gamificadas, quantas moedas valerão e a meta mensal que deverá ser atingida.

A Pontomais, líder em gestão de controle de ponto online e soluções de otimização para os RHs, é um exemplo de empresa que já adotou a gamificação da Feedz, dentro da sua estratégia de gestão de pessoas.

Alice Maneschy, analista de conteúdo na Pontomais e usuária da ferramenta, explica que alguns incentivos dos gestores e do RH, principalmente no que se trata da utilização das ferramentas de Feedback e PDI, são considerados de grande importância pela equipe. A empresa, que já premiou os primeiros colocados por conta de participação e ranking com voucher para delivery, vale-ingressos para cinema e camisetas, e também faz questão de reconhecer publicamente os premiados em reuniões de resultados.

“Desde que entrei na Pontomais, a plataforma da Feedz foi um ótimo suporte. Lá, encontro informações sobre todos os colaboradores da empresa, além de poder acompanhar e fazer celebrações de conquistas importantes, algo super importante para esse momento em que a empresa está de home office. Além disso, a ferramenta também nos ajuda a gerenciar nossos Planos de Desenvolvimento Individual e as reuniões de feedback com gestores”, afirma a analista de conteúdo que ficou em segundo lugar no ranking nos últimos dois meses.

