Revista do Cebri chegará para ampliar debates das relações internacionais

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) anuncia o lançamento da Cebri-Revista, que chegará com acesso gratuito em 10 de fevereiro. Com periodicidade trimestral, a revista se propõe a apresentar debates plurais, inovadores e de qualidade sobre o papel do Brasil no mundo, no contexto das Relações Internacionais e da Política Externa.

A Cebri-Revista apresentará policy papers, artigos acadêmicos, resenhas de livros de referência da área e entrevistas com nomes proeminentes do cenário nacional e internacional, com publicações em português, inglês e espanhol.

“A revista será um importante espaço para um debate qualificado na intersecção entre a academia, a sociedade, formuladores de políticas públicas e tomadores de decisões das mais diferentes esferas”, declara o professor Hussein Kalout, Conselheiro Consultivo Internacional do Cebri e editor-chefe da revista.

O número de lançamento traz uma entrevista especial com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a política externa brasileira. A edição inclui ainda textos do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, dos cientistas políticos Abraham Lowenthal e Roberto Russell, além de contribuições de personalidades do cenário nacional como Celso Amorim, Marina Silva e Izabella Teixeira.

Nesta primeira edição, também participam nomes renomados da área de Relações Internacionais da academia brasileira, como Maria Hermínia Tavares de Almeida e Miriam Saraiva.

Por fim, a edição tem uma Seção Especial sobre o Bicentenário da Independência, com texto inédito de Rubens Ricupero, homenageado também por Benoni Belli com uma resenha de seu livro ‘A diplomacia na construção do Brasil’.

A Cebri-Revista será apresentada por editoriais assinados pelos editores-chefes e pelo Presidente do Conselho Curador do Cebri, José Pio Borges. A primeira edição abre chamada para a submissão de contribuições para os próximos números da revista, cujos valores são a pluralidade, a transparência e a independência.

