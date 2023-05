Renner reforça cumplicidade e lança o Antimanual da Maternidade

Em meio a todos os desafios, cobranças e medos que fazem parte da maternidade, cada mulher encontra um caminho próprio nessa jornada em que o amor é o grande protagonista. Para acolher e homenagear as mães de diferentes estilos, a Renner preparou uma campanha a partir do mote criativo A melhor mãe para o seu filho é você. Em tom de cumplicidade, a varejista deixa de fora as fórmulas prontas e lança, entre outras ações, o "Antimanual da Maternidade", uma obra editorial produzida de forma colaborativa que reúne reflexões e desabafos de mães convidadas, influenciadoras parceiras da marca e colaboradoras da Renner, desenvolvida em parceria com a revista "Marie Claire".

O "Antimanual da Maternidade" foi lançado em um videocast conduzido por Juliana Wallauer e Cris Bartis, hosts do Podcast Mamilos. No Instagram da marca, as jornalistas vão apresentar o material e bater um papo acolhedor sobre os dilemas da maternidade, incentivando as mulheres a encontrarem, do seu jeito e no seu tempo, seu estilo de ser mãe, libertando-se de julgamentos e verdades absolutas que não existem, pois, na prática, cada mãe descobre a sua melhor versão. A partir dessa data, o Antimanual ficará disponível no blog da Renner, e outros conteúdos derivados dele serão compartilhados nas redes sociais da varejista.

“O que nos move em cada uma de nossas campanhas, ações e comunicações, é sempre fortalecer a cumplicidade e o encantamento da Renner com suas clientes. E fazemos isso com o compromisso com a diversidade de estilos, transmitindo a emoção da marca. Sabemos que não existe um manual que dê conta da experiência materna, que é muito particular para cada mulher, por isso, queremos dar voz e visibilidade a temas que são tão relevantes, reconhecendo todas as formas de maternidade e empoderando as mulheres que, no seu dia a dia e na sua realidade, buscam ser as melhores mães para seus filhos”, destaca a diretora de marketing corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon.

A narrativa do filme da campanha retrata a tentativa de uma mãe tranquilizar o seu filho que chora no colo, ao mesmo tempo que vem a sua mente as inúmeras críticas, palpites e julgamentos, que questionam sua forma de ser mãe. Ao conectar-se amorosamente com o filho e à medida que o bebê vai se tranquilizando, estes pensamentos também se dissipam, ficando nítido que o essencial é o amor na relação com seu filho. Em cenas marcadas por emoção e delicadeza e estreladas por um vínculo real entre mãe e filho, a Renner celebra a força desse laço. No shooting que traduz o conceito da campanha em todos os canais da Renner, a varejista também registrou famílias, retratando o afeto genuíno compartilhado entre várias gerações de mães e filhos. O filme tem roteiro assinado pela Suno Paim, produção da O2 e será transmitido em TV aberta e no YouTube da marca.

[abril-veja-tambem]W3sidGl0bGUiOiJSZWNlYmEgbm9zc29zIGFydGlnb3MsIGVudHJldmlzdGFzLCBsaXZlcyBlIHBvZGNhc3RzIiwibGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c3NvbGEuZGlnaXRhbC8iLCJoZWFkaW5nIjoiQXNzaW5lIG9zIGJvbGV0aW5zIGRhIELDunNzb2xhIiwiaGVhZGluZy1saW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYnVzc29sYS5kaWdpdGFsLyJ9XQ==[/abril-veja-tambem]

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

O que esperar do Venture Capital no Brasil no segundo semestre de 2023?

Bússola & Cia: O marketing sem influenciador digital

Família Arqueira lança Livrão com sessão de autógrafos em São Paulo