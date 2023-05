Como aumentar as vendas no Dia das Mães? Veja 6 dicas para empreendedores

O Dia das Mães é, por tradição, uma data excepcional para o comércio de rua. Em alguns casos, perde apenas para o Natal. A expansão do comércio eletrônico nos últimos três anos empurrou boa parte das vendas para o digital. E, com isso, abriu o leque de varejistas capazes de atrair clientes na data.

No período que antecede o dia 14 de maio, muitos lojistas e empreendedores buscam maneiras de impulsionar suas vendas e proporcionar uma experiência de compra única para seus clientes tanto nas lojas físicas do varejo, quanto em seus aplicativos e lojas virtuais.

Na última edição da revista EXAME, destacamos alguns empreendedores que transformaram o Dia das Mães em sua principal data de vendas. Clique aqui para saber mais.

Pensando nisso, Fernanda Faria, diretora de Customer Success da Rocket Lab, empresa adtech de soluções integrais em aplicativos móveis, destaca algumas dicas para alavancar as vendas do Dia das Mães. Confira a seguir:

1. Personalize a experiência de compra

Faça com que suas clientes se sintam especiais, oferecendo uma experiência de compra personalizada. Isso pode incluir atendimento diferenciado, cartões personalizados ou brindes exclusivos. A personalização pode tornar a experiência de compra mais memorável e incentivar a fidelização do cliente. Para reforçar a experiência através do seu aplicativo, aposte em brindes exclusivos apenas no app para garantir que o interesse de compra nesse canal cresça.

2. Campanhas de marketing

Crie campanhas específicas para o Dia das Mães, utilizando diferentes canais como redes sociais, e-mails, anúncios online, entre outros. Utilize mensagens emocionais que ressaltam o amor e a gratidão pelas mães e destaque os produtos ou serviços que são perfeitos para presentear nessa data especial. É muito importante manter seus criativos atualizados para refletir a data comemorativa correta e incentivar o download e engajamento pelo smartphone!

3. Collabs

Busque parcerias com outras empresas ou influenciadores que possam ajudar a promover seus produtos ou serviços para o Dia das Mães. Por exemplo, se você vende produtos de beleza, pode fazer parcerias com salões de beleza ou blogueiras focadas em beleza para uma exposição positiva em suas redes sociais ou em eventos especiais. É uma boa chance de usar também essas collabs nas suas campanhas e criativos direcionados.

4. Invista na experiência do cliente

Uma boa experiência do cliente pode ser um diferencial na decisão de compra. Além disso, pode levar a recomendações e à fidelização, aumentando assim as chances de venda não apenas no Dia das Mães, mas também em futuras ocasiões. Experiência do cliente é tudo, então, para vendas online, certifique-se que seu app seja um ambiente seguro para compras e que possui uma interface otimizada, e que seja de fácil utilização desde o primeiro contato do usuário durante o onboarding.

5. Segmente seus clientes

Faça uso da segmentação de clientes para oferecer promoções ou ofertas específicas para diferentes perfis de mães. Por exemplo, você pode segmentar suas promoções com base em faixa etária, preferências de compra, interesses ou localização geográfica. Isso pode tornar suas ofertas mais relevantes e direcionadas, aumentando as chances de conversão e reengajamento.

6. Omnicanalidade

Outra prática fundamental para impulsionar as vendas para o Dia das Mães é proporcionar uma experiência ao cliente em sua loja, ou até mesmo aliando práticas omnicanal à venda no varejo. É muito comum, por exemplo, que promoções virtuais valham para a loja física, ou facilitar a retirada de produtos comprados online diretamente nas lojas físicas. “É importante lembrar que, além das vendas, o relacionamento com o cliente é importante para o sucesso de um negócio. Oferecer um atendimento de qualidade, um ambiente agradável e promoções relevantes é a chave para criar uma base sólida para fidelizar seu público e consequentemente aumentar receita”.