Renner leva conceito omnichannel ao litoral norte de São Paulo

A Renner acaba de abrir as portas em Caraguatatuba, no Serramar Shopping, em uma operação que envolveu um aporte de R$ 7 milhões de reais. A nova loja, com área de vendas de 1,5 mil m2, marca a chegada da varejista no litoral norte de São Paulo e é a 112ª unidade no estado.

Dentro do conceito omnichannel, a unidade disponibiliza, além dos caixas tradicionais, o serviço chamado Venda Móvel, no qual os clientes têm a possibilidade de concluir a compra em qualquer ponto da área de vendas da loja, com o auxílio de colaboradores. Na unidade, os clientes ainda podem utilizar o serviço Pague Digital, no qual o cliente consegue finalizar a compra utilizando o aplicativo da Renner, em seu próprio smartphone.

Para que os clientes tenham mais acesso ao sortimento de produtos, a Renner também disponibiliza a Venda Digital, tecnologia na qual os clientes podem adquirir itens do e-commerce no ponto físico, podendo escolher onde prefere receber o produto; e também o serviço de Compra Online com Retirada na Loja.

Sustentabilidade

A nova loja também colabora com a estratégia de moda responsável da companhia. As construções da marca seguem os padrões de responsabilidade ambiental guiados pela LEED, certificação internacional para construções sustentáveis, desde 2015. Além disso, a marca vem incorporado conceitos da economia circular no ponto de venda, como o reaproveitamento de estruturas para que tenham um novo ciclo de vida.

A varejista neutraliza 100% das emissões de CO² e está ampliando o consumo de energia proveniente de fontes limpas e renováveis. HOje, a Renner já tem oito lojas abastecidas por energia solar.

