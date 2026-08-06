Copom mantém cautela e evita indicar próximos passos, avaliam economistas

Economistas avaliam que o comunicado do Banco Central sobre o corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, nesta quarta-feira, 5, manteve o tom cauteloso de reuniões anteriores, sem dar sinalizações claras sobre os próximos passos da política monetária.

O Copom (Comitê de Política Monetária) levou os juros básicos da economia brasileira a 14% ao ano, cravando a quarta redução da taxa em 2026. O movimento já era amplamente esperado pelo mercado financeiro.

Para Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV, a decisão de setembro vai depender do comportamento de variáveis como o preço do petróleo, os juros americanos e a trajetória da dívida pública brasileira.

Segundo ele, a expectativa é que, após um eventual ajuste adicional na reunião de setembro, o Banco Central caminhe para uma pausa no ciclo de cortes.

"Dependendo da evolução desses fatores, o Banco Central pode ou não voltar a cortar os juros em setembro", diz.

O economista afirma ainda que o comunicado reflete uma preocupação do Banco Central com riscos inflacionários assimétricos.

Entre eles, a desancoragem das expectativas, a inflação de serviços, instabilidades no câmbio e estímulos ao crescimento.

“A nossa avaliação é que o processo de calibração está próximo do fim, em função do próprio modelo do Banco Central, o que indica que, com uma taxa básica de 13,75%, o IPCA alcança 3,2%, muito próximo da meta”, diz.

Bruna Centeno, sócia e advisor da Blue3 Investimentos, acrescenta que a decisão foi tomada em meio a um balanço de riscos pressionado por tensões geopolíticas elevadas, como a guerra no Irã, e por um tom mais duro adotado pelo Federal Reserve na semana passada.

Para a economista, o comunicado veio mais sucinto e aberto que o normal, sem o chamado forward guidance -- ou seja, sem indicar a magnitude dos próximos movimentos, reforçando que as decisões seguirão dependentes dos dados.

"O BC deixa claro, sem comprometer a magnitude dos próximos movimentos, que a prioridade é monitorar a conjuntura e garantir a convergência da inflação para a meta", diz. "O balanço de riscos segue firme e deve fomentar os debates nas próximas semanas."

A equipe de estratégia da Warren Investimentos, formada por Luis Felipe Vital, Cecília Mazzoni e Felipe Figueiró, classifica o comunicado como objetivo e "sereno", o que evita ruídos de comunicação.

Segundo os analistas, o texto reconhece os riscos e desafios do cenário atual sem trazer sinalização mais clara sobre os próximos passos, reafirmando o compromisso do Banco Central de levar a inflação para o centro da meta e de manter o nível adequado de restrição monetária necessário para isso.

“O Copom entregou uma decisão em linha com a precificação majoritária do mercado e, embora tenha buscado reforçar a mensagem de cautela na condução da política monetária, continuou sinalizando que, havendo espaço, deverá prosseguir com o processo de calibragem”, afirmam.

O que é a taxa Selic?

A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, ou seja, aquela que vai nortear os demais juros, tanto para quem recebe, quanto para quem paga. Ela é importante para quem realiza algum empréstimo ou financiamento em alguma instituição financeira e também para quem investe.

O Banco Central possui um sistema conhecido como Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, em que acontecem as compras e vendas de títulos públicos, e se utiliza a taxa Selic para nortear qualquer operação.

É justamente o nome desse sistema que faz a taxa básica de juros no Brasil ser conhecida como Selic. Quando nos referimos à negociação de títulos públicos no sistema do BC, tratam-se de operações de empréstimo de curto prazo feitas entre instituições, que, por sua vez, têm como garantia esses títulos.