Redes do GPA preveem vender mais de mil toneladas de panetone em 2021

Com a aproximação das festas de final de ano, Pão de Açúcar, Extra Hiper e Mercado Extra, redes do GPA, já intensificam a produção de panetones de fabricação própria, comercializados nas padarias das lojas. Neste ano, as redes estimam crescimento na venda dos produtos e esperam vender 1.500 toneladas de panetone nos próximos meses, 10% mais na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em outubro, a produção de panetones tradicionais de frutas e chocolate acelera e aumenta para a entrega da primeira fornada da temporada, enquanto os lançamentos de panetones especiais, como os de Diamante Negro e Goiabada, começam a ser vendidos em novembro junto com as novas roscas natalinas, outra aposta das redes. Para os panetones especiais, a expectativa de venda é de 40.000 unidades, enquanto os panetones tradicionais devem alcançar quase três milhões de unidades vendidas, segundo estimativas da companhia.

“Estamos atentos a tendências de consumo e acreditamos que os panetones de fabricação própria de nossas redes têm potencial de caírem no gosto dos consumidores. Determinamos os sabores a partir do conhecimento que temos dos nossos clientes e buscamos trabalhar com preços competitivos e que se adequem ao bolso dos clientes de cada rede, além de garantir a qualidade desses produtos que são tão icônicos nessa época do ano. Nossas padarias estão preparadas para atender a essa demanda, que aumenta ainda mais a partir deste mês”, declara Luis Otávio Possas de Oliveira Moura, gerente geral de Desenvolvimento e Formação Técnica de Perecível no GPA.

