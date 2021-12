Quer ganhar uma Alexa? Responda pesquisa sobre CX e concorra

A Track.co, startup brasileira especialista em indicadores de performance da Experiência do Cliente e referência em métricas de monitoramento, finaliza neste domingo, 5 de dezembro, sua pesquisa anual CX Trends. O estudo tem como objetivo mapear as principais tendências do mercado de Experiência do Cliente e facilitar o entendimento do cenário atual do mercado no Brasil. Qualquer pessoa pode participar até amanhã pelo link. Quem contribuir receberá em primeira mão o Relatório CX Trends 2022, além de concorrer ao sorteio de quatro Alexas.

O Relatório CX Trends será publicado na segunda quinzena de janeiro de 2022 e vai mapear todas as tendências do próximo ano. O material se destaca anualmente por ser referência no setor e traz dados atuais, qualitativos e quantitativos, para guiar os profissionais e empresas que querem se preparar para as novidades e desafios do customer experience.

O documento reúne as métricas de CX e os canais mais utilizados pelas empresas respondentes, dados sobre a jornada do cliente, aspectos mais impactantes para uma boa experiência, principais indicadores que as instituições consideram importantes quando se trata de investimento em CX, entre outros dados.

