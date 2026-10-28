Fim da escala 6x1: 5 dúvidas que empresas precisam esclarecer até dezembro

RESUMO ＋ Promulgada em 16 de outubro de 2026, a Emenda Constitucional nº 141 determina a transição da escala 6x1 para a 5x2 no Brasil. A partir de 15 de dezembro, a jornada máxima cai de 44 para 42 horas semanais, sem redução salarial. Em dezembro de 2027, o limite será de 40 horas. Empresas precisarão revisar escalas, contratos e acordos coletivos.

Por Carolina Ormonde Martins*

A aprovação do fim da escala 6x1 inaugura uma nova etapa nas relações de trabalho brasileiras. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 141, em 16 de outubro de 2026, empresas de diferentes setores precisarão adaptar jornadas, escalas e rotinas de gestão a um novo modelo de organização do trabalho.

A mudança, entretanto, não acontecerá de uma só vez: haverá um período de transição, com regras específicas e possibilidades de compensação. A partir de 15 de dezembro de 2026, a regra geral passa a prever cinco dias de trabalho e dois de descanso, com redução da jornada máxima semanal de 44 para 42 horas.

Doze meses depois, o limite será reduzido para 40 horas. A alteração preserva a remuneração dos trabalhadores e exige atenção especial de empresas que dependem de funcionamento contínuo. Mais do que reorganizar escalas, os empregadores precisarão compreender os limites jurídicos da nova legislação. Cinco dúvidas merecem atenção nesse processo.

1. Minha empresa precisa adotar a nova escala imediatamente?

Não. A emenda estabelece um período inicial de 60 dias após sua promulgação. Isso significa que a obrigatoriedade da escala 5x2 e da jornada máxima de 42 horas semanais começa em 15 de dezembro de 2026.

A transição será concluída em dezembro de 2027, quando o limite semanal cairá para 40 horas. Durante o período intermediário, as 42 horas poderão ser distribuídas pelos cinco dias de trabalho, respeitadas as condições previstas na nova regra, que traz a ampliação da duração diária para viabilizar a distribuição da jornada semanal.

Há situações específicas, como a dos empregados terceirizados vinculados a contratos com a administração pública, que possuem disposições transitórias próprias.

Por isso, o primeiro passo das empresas deve ser identificar quais contratos e regimes de trabalho estão sujeitos à regra geral e quais exigem análise específica.

2. Posso reduzir proporcionalmente o salário dos funcionários?

Não. A redução da jornada foi aprovada sem diminuição salarial, inclusive para os contratos de trabalho já existentes.

Assim, o empregador não poderá utilizar a mudança legislativa como justificativa para reduzir proporcionalmente a remuneração dos empregados.

A consequência é que o custo da hora normal de trabalho tende a aumentar para quem já recebe salário mensal e cumpre a jornada máxima atual.

Isso exige revisão do planejamento financeiro, da composição das equipes e das necessidades de contratação.

Outro ponto importante é o cálculo das horas extras. A alteração da jornada contratual pode repercutir no divisor utilizado para apuração do salário-hora e, consequentemente, no valor do trabalho extraordinário.

A adequação da folha de pagamento deve acompanhar a implementação das novas jornadas.

3. Minha empresa funciona aos sábados e domingos. Como ficam as folgas?

A nova legislação não determina que todas as empresas deixem de funcionar nos fins de semana. O que muda é a organização do descanso dos trabalhadores.

A regra geral assegura dois dias de repouso remunerado por semana, mas admite, excepcionalmente, mediante acordo ou convenção coletiva, regimes de compensação que permitam escalas diferentes da 5x2.

Nesses casos, as folgas deverão ser compensadas dentro do mesmo mês-calendário, observadas as demais condições previstas na emenda.

Isso é especialmente relevante para atividades como comércio, hotelaria, saúde, alimentação e serviços essenciais. A continuidade da operação poderá exigir escalas alternadas, reorganização de equipes e negociação coletiva.

O cuidado jurídico está em não confundir a possibilidade de funcionamento aos domingos com autorização irrestrita para manter jornadas anteriores.

A empresa deverá demonstrar que os limites de trabalho e descanso estão sendo efetivamente respeitados.

4. Posso compensar as horas reduzidas com banco de horas ou exigir mais horas extras?

A redução da jornada não significa a proibição absoluta de horas extras ou de mecanismos legais de compensação.

Entretanto, essas ferramentas não podem ser utilizadas para esvaziar a finalidade da nova regra.

A emenda estabelece condições específicas para regimes excepcionais de distribuição das folgas, mediante negociação coletiva.

Isso não deve ser confundido automaticamente com as modalidades tradicionais de banco de horas previstas na CLT, que possuem requisitos próprios.

Empresas que pretendam reorganizar a jornada por meio de compensações precisarão verificar a compatibilidade dos instrumentos existentes com os novos limites constitucionais.

A exigência habitual de trabalho extraordinário para reproduzir a antiga carga horária também merece atenção, especialmente diante dos riscos de passivos trabalhistas.

O desafio será adaptar a operação sem transformar a exceção em prática permanente.

5. Preciso alterar os contratos de trabalho e os acordos coletivos já existentes?

A nova regra constitucional alcança os contratos em vigor, independentemente da necessidade de assinatura de um novo contrato para que seus efeitos sejam aplicáveis.

Isso não significa, porém, que as empresas possam dispensar uma revisão documental.

Contratos individuais, regulamentos internos, políticas de controle de ponto, sistemas de compensação e instrumentos coletivos deverão ser analisados para identificar disposições incompatíveis com os novos limites de jornada e descanso.

Acordos coletivos anteriores também exigem atenção.

A existência de uma cláusula negociada não garante, por si só, sua validade diante de uma alteração constitucional posterior. Será necessário avaliar cada instrumento e, quando cabível, renegociar condições com as entidades sindicais.

A principal recomendação é que as empresas não deixem essa análise para a proximidade do prazo de implementação.

Antecipar a revisão dos documentos e dos procedimentos internos reduz o risco de interpretações equivocadas e conflitos futuros.

O fim da escala 6x1 não deve ser tratado apenas como uma mudança no calendário de trabalho.

Trata-se de uma alteração que alcança contratos, remuneração, gestão de pessoas e negociação coletiva.

Para os empregadores, o maior risco não está necessariamente na redução das horas, mas em tentar adaptar a operação sem compreender as consequências jurídicas da nova legislação.

A transição será mais segura para quem transformar o prazo de adequação em planejamento, e não em improviso.

*Carolina Ormonde Martins, advogada especializada em Direito do Trabalho Empresarial, compliance trabalhista e relações sindicais e sócia do TM Associados.

'Perguntas frequentes' Quando a escala 5x2 começa a valer no Brasil? ＋ De acordo com a Emenda Constitucional nº 141, promulgada em 16 de outubro de 2026, a escala 5x2 passa a ser obrigatória, como regra geral, em 15 de dezembro de 2026, com jornada máxima de 42 horas semanais. Em dezembro de 2027, o limite será reduzido para 40 horas semanais. As empresas podem reduzir os salários com o fim da escala 6x1? ＋ Não. A Emenda Constitucional nº 141 determina a redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial, inclusive para contratos já existentes. As empresas deverão preservar a remuneração e adequar os cálculos da folha de pagamento e das horas extras. Empresas poderão continuar funcionando aos sábados e domingos? ＋ Sim. A nova legislação não impede o funcionamento das empresas nos fins de semana, mas exige o cumprimento das regras de descanso dos trabalhadores. Regimes excepcionais de compensação poderão ser estabelecidos mediante acordo ou convenção coletiva, com observância dos limites previstos na emenda. O fim da escala 6x1 permite compensar horas com banco de horas? ＋ A redução da jornada não proíbe automaticamente o banco de horas ou as horas extras. Entretanto, segundo a análise apresentada no texto, as empresas deverão verificar a compatibilidade desses mecanismos com os novos limites constitucionais e respeitar os requisitos específicos da CLT e da negociação coletiva. Será necessário alterar contratos de trabalho e acordos coletivos? ＋ A Emenda Constitucional nº 141 alcança os contratos de trabalho já existentes, mesmo sem a assinatura de novos documentos. As empresas deverão revisar contratos individuais, regulamentos internos, sistemas de compensação e acordos coletivos para identificar cláusulas incompatíveis com os novos limites de jornada e descanso.

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