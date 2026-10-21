Na Salesforce, 81% dos funcionários dizem que a IA aumenta a produtividade, mas há ressalvas

Um levantamento interno da Salesforce, obtido pelo Business Insider, aponta que 81% dos funcionários consideram que a inteligência artificial aumenta a produtividade no trabalho. A pesquisa, chamada Great Insights, foi realizada em novembro de 2025 e alcançou cerca de 80% dos 76 mil profissionais da empresa.

Na mesma sondagem, 83% dos participantes disseram se sentir preparados para lidar com riscos da tecnologia, como vieses, e o índice de prontidão para IA chegou a 85%, alta de 18% sobre o ano anterior. O resultado mostra como uma das maiores empresas de software do mundo percebe o uso dessas ferramentas dentro de casa.

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O que a pesquisa mostra sobre inteligência artificial e produtividade

O dado sobre produtividade é o mais favorável, mas a percepção muda quando o tema é volume de tarefas. Cerca de 62% dos funcionários relataram cargas de trabalho mais administráveis, e alguns mencionaram aumento da intensidade do trabalho.

O professor Jason Schloetzer, da Universidade de Georgetown, observou que a IA pode permitir que as pessoas assumam mais atividades, sem necessariamente deixar a carga de trabalho mais leve.

Exemplos de uso dentro da empresa

Entre as ferramentas citadas estão um recurso do Slack que localiza modelos de projetos antigos e o Career Connect, que avalia pontos fortes e fracos dos funcionários para apoiar o desenvolvimento de carreira.

A Salesforce também usa agentes de IA, sistemas que executam tarefas com autonomia a partir de objetivos definidos pelo usuário, como responder pedidos de suporte. Segundo a empresa, o Agentforce no Slack economizou mais de 500 mil horas de trabalho em um ano.

Outras pesquisas apontam na mesma direção

O Workforce Index, do Slack, ouviu 5 mil profissionais de escritório no mundo e mostrou que 60% já usam IA de alguma forma. Quem a utiliza diariamente relata mais produtividade e satisfação do que quem não a usa. O levantamento foi aplicado pela Qualtrics e não teve como alvo funcionários ou clientes da Salesforce.

No Brasil, o Índice de Confiança do Trabalhador, do LinkedIn, mostrou que 81% dos profissionais afirmam que ferramentas de IA os tornam mais eficientes.

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O que é fluência em IA e como aplicar

A Salesforce publicou o AI Fluency Playbook, guia que organiza o preparo das equipes em três frentes: engajamento, ativação e especialização. A fluência em IA envolve entender o que a ferramenta faz, escrever boas instruções (os chamados prompts) e revisar o resultado antes de usá-lo.

Um analista de marketing, por exemplo, pode usar IA para resumir relatórios e criar rascunhos de apresentações, mas precisa conferir números e ajustar o tom ao público. Um profissional de RH pode usá-la para organizar currículos, mantendo a decisão final com pessoas.

O que considerar ao interpretar os números

Os dados da Salesforce vêm de uma pesquisa interna, baseada na percepção dos próprios funcionários, e não de uma medição direta de produtividade. Além disso, referem-se a uma única empresa, que também comercializa soluções de IA.

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