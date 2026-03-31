Pressão por uso de IA supera segurança em 67% das empresas, aponta estudo

67% dos líderes de negócios e no setor de tecnologia da informação já se sentiram pressionados a aprovar o uso de inteligência artificial apesar de preocupações com segurança.

O dado é da pesquisa “Securing the AI-Powered Enterprise”, da TrendAI, é resultado da entrevista com 3700 profissionais e mostra como a adesão à tecnologia de IA ainda é tratada com urgência. Mais do que isso, indica que a segurança digital está sendo colocada de lado.

“As organizações não carecem de consciência sobre os riscos, mas sim das condições necessárias para gerenciá-los. Quando a adoção é impulsionada pela pressão competitiva cria-se um cenário em que a IA é incorporada a sistemas críticos sem os controles necessários para garantir seu uso seguro”, explica Rachel Jin, diretora da TrendAI.

Ambição e governança não estão no mesmo patamar

Os dados do levantamento indicam um descompasso crescente entre a ambição das empresas e sua capacidade de gerenciar riscos. Segundo o estudo, 57% afirmam que a IA está evoluindo mais rapidamente do que conseguem proteger, enquanto 64% relatam ter apenas confiança moderada no entendimento dos marcos legais que regem a tecnologia.

A maturidade em governança ainda é baixa: apenas 38% das organizações possuem políticas abrangentes de IA já implementadas, enquanto muitas ainda estão em fase de elaboração.

41% apontam a falta de clareza regulatória e de padrões de conformidade como uma barreira relevante. Na prática, isso significa que a IA está sendo incorporada às operações antes mesmo da definição completa das regras para seu uso.

Confiança em sistemas autônomos ainda é limitada

A confiança em sistemas mais avançados, como a IA autônoma (agentic AI), ainda está em fase de consolidação. Menos da metade (48%) acredita que esse tipo de tecnologia trará melhorias significativas para a ciberdefesa no curto prazo, refletindo preocupações persistentes com acesso a dados, uso indevido e falta de supervisão.

Entre os principais riscos apontados, 44% das organizações destacam o acesso de agentes de IA a dados sensíveis como a maior ameaça.

Outros 36% alertam que comandos maliciosos podem comprometer a segurança, enquanto 33% mencionam o aumento da superfície de ataque para cibercriminosos.

A mesma proporção também teme abusos relacionados ao status de confiança atribuído à IA e riscos associados à execução autônoma de código.

31% admitem não ter visibilidade ou capacidade de auditoria sobre esses sistemas, o que levanta dúvidas relevantes sobre como controlar ou intervir após sua implementação.

Cerca de 40% das empresas defendem a criação de mecanismos de desligamento emergencial (“kill switch”) para interromper sistemas em caso de falhas ou uso indevido, enquanto quase metade ainda não tem posição definida sobre o tema — evidenciando a falta de consenso sobre como manter o controle em cenários críticos.

“Nosso estudo mostra que as preocupações já são claras, desde a exposição de dados sensíveis até a perda de supervisão. Sem visibilidade e controle, as empresas estão implementando sistemas que não compreendem totalmente nem conseguem governar — e esse risco tende a aumentar à medida que a adoção avança, caso nenhuma ação seja tomada”, conclui Rachel Jin.