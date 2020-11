Quais as tendências e previsões de mídia para 2021?

Este foi um ano de muita transformação digital e mudanças no comportamento do consumidor. Estamos chegando ao final de 2020 com cenários ainda incertos. Mas tendências e previsões para 2021 começam a ser apontadas por especialistas, e o mercado já está se movimentando para atender às novas oportunidades.

Para entender o que esperar para o próximo ano, o estudo Tendências e Previsões de Mídia da Kantar, lançado na semana passada, traz insights sobre quais comportamentos do público e dinâmicas do mercado de comunicação vieram para ficar. Alguns exemplos: o assinante-bumerangue, que migra de plataforma em plataforma de streaming; o marketing de influência, como um dos recursos mais importantes de comunicação; a volta da TV como player estratégico; e outros temas imprescindíveis para ficar por dentro e criar o melhor planejamento para o seu negócio.

Já falamos em outra edição sobre o live commerce, um formato que já é sucesso na China, alcançando mais de 15 bilhões de dólares em volume bruto de mercadorias em 2018 e que segue com um aumento de 400% a cada ano. De olho nesse mercado de vendas por live, três brasileiras lançaram a Mimo, uma plataforma de shopstreaming que pretende revolucionar a forma como as pessoas compram on-line.

Outro mercado que não para de crescer e que traz cada vez mais recursos de automação e inteligência artificial é o marketing de influência. Nesta semana, chega ao Brasil uma nova empresa que utiliza esses recursos para fazer a gestão completa de campanhas com influenciadores. Com tecnologia criada em Israel, a nova plataforma Humanz usa técnicas mais avançadas de reconhecimento de imagem e linguagem combinadas com algoritmos que otimizam o trabalho de comunicação e ajudam a identificar as melhores pessoas para sua marca. A tecnologia analisa não apenas os dados de um influenciador, mas também da sua audiência.

Para além da comunicação, quais serão as principais mudanças que veremos no pós-pandemia? É o que Bill Gates prevê em seu novo podcast, lançado na última semana. Vale a pena conferir o que o fundador da Microsoft enxerga para o futuro.

