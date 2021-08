Protesto durante vacinação contra covid agita redes de integrante da CPI

A reprodução de cenas de protesto de pessoas durante a vacinação contra a covid e a passagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Nordeste movimentaram as redes sociais do senador Rogério Carvalho (PT-SE), suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia. Post em que uma mulher, ao se vacinar, exibe imagem da mãe morta pela doença recebeu mais de 41 mil curtidas e 5 mil compartilhamentos no Twitter. Publicações sobre o tour de Lula por estados como Pernambuco também arrebanharam milhares de interações. Esse engajamento foi responsável por fazer o petista avançar sete posições no ranking FSBinfluênciaCongresso e alcançar a 9ª posição dentre os 15 mais populares online.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Jorginho Mello (PL-SC) também teve resultado positivo nas redes sociais entre 10 e 16 de agosto e ingressou no ranking em 15º lugar. Recém escolhido vice-líder do governo no Senado, ele faz a defesa permanente das ações do Executivo, como a do desfile de veículos da Marinha pela Esplanada dos Ministérios na semana passada. Publicação sua sobre o tema obteve 4,4 mil curtidas e mil compartilhamentos no Twitter. Além dele, Marcos do Val (Podemos-ES) foi outro que avançou três colocações no período, melhorando sua posição no levantamento dos mais influentes do Senado.

No alto da lista, houve uma disputa por espaço entre os integrantes da CPI. Humberto Costa (PT-PE) tirou o 1º lugar de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e Marcos Rogério (DEM-RO) alcançou o 3º após ultrapassar Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O Podemos, com quatro integrantes, e o PT, com três, são os líderes entre os partidos com mais representantes no FSBinfluênciaCongresso.

Câmara

A fracassada tentativa bolsonarista de aprovar a impressão do voto nas eleições teve efeito positivo para a deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), pelo menos em redes sociais. Ela disparou 72 posições e ingressou esta semana em 18º no ranking. Post em que ela defende a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 135/2019 alcançou 17,9 mil curtidas e 3,1 mil no Twitter. No mesmo dia, uma segunda publicação conquistou mais de 8 mil sinais de aprovação.

Se mobilizou as redes de defensores da mudança, a PEC do voto impresso também mexeu com os adversários da ideia. Túlio Gadelha (PDT-PE) foi outro que avançou no ranking graças a publicações sobre a votação do polêmico tema. O seu post do Twitter mais comentado é o que ele sugere aos deputados favoráveis à proposta renunciar ao mandato, já que desconfiam da urna eletrônica com a qual se elegeram. O comentário amealhou 11,3 mil curtidas e 828 compartilhamentos, ajudando o pernambucano a postar-se em 17º.

Ao contrário deles, a maioria dos campeões de redes sociais perdeu espaço no período entre 10 e 16 de agosto. José Medeiros (Podemos-MT) retrocedeu cinco colocações, assim como Paulo Pimenta (PT-RS), que recuou três. Eles permanecem, porém, em posições privilegiadas dentre os 513 colegas, integrando o pelotão de frente da atuação online. Nos primeiros lugares não houve alterações. Carla Zambelli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) mantêm-se firmes em 1º, 2º e 3º, respectivamente.

