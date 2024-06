Proibição dos celulares em sala de aula é a solução para a melhora do ensino?

Inspirada pelos resultados da proibição dos smartphones na Noruega, o Grupo Salta Educação iniciou o ano letivo de 2024 propondo às suas marcas a restrição do uso dos aparelhos.

Pensi: proibiu o uso do celular em sala de aula dos alunos entre o 5º ano e a 3ª série do Ensino Médio .

Maxi: criou estantes colmeia nas salas de aula, onde os alunos deixam o celular quando entram na aula e retiram o aparelho apenas na saída.

Segundo o grupo, após quatro meses da implementação das novas regras já é possível verificar alguns pontos de melhoria:

A consolidação e centralização do debate, não apenas como uma iniciativa do professor X ou Y ou da unidade Z;

A redução da distração durante as aulas, potencializando o foco da atenção;

O processo de conscientização de responsáveis, comparecendo a diversas palestras sobre os malefícios do uso nocivo das tecnologias.

“Ao estabelecer regras e acordos que atuam no equilíbrio entre o uso tecnológico e a interação social, as escolas podem contribuir significativamente para o bem-estar e o desenvolvimento integral de seus alunos”, diz Christine Lourenço, diretora pedagógica do Grupo Salta Educação.

A expectativa é atingir resultados semelhantes aos registrados por escolas europeias

Noruega consegue mais saúde mental e desempenho acadêmico

Na Noruega, a proibição do uso de smartphones em sala de aula resultou em melhora considerável da saúde mental e da média das notas de cerca de 400 escolas do Ensino Médio.

Segundo estudo do Instituto Noruegês de Saúde Pública, resultados médios do banimento entre 2010 e 2018 incluem:

Queda de 29% no número de consultas médicas por causa de problemas psicológicos entre meninas

Queda de 46% nas ocorrências de bullying

O problema dos smartphones no Brasil

A realidade das escolas brasileiras é muito diferente das escandinavas, mas o uso dos aparelhos digitais em sala de aula é um problema global, enfrentado tanto pela rede pública de ensino quanto por escolas particulares. Segundo o Pisa 2022:

Oito em cada 10 alunos brasileiros de até 15 anos afirmam se distrair com o celular durante as aulas.

Sete em cada 10 não sabem o básico esperado da matemática geral.

Além dos encontros presenciais e online com as famílias para alinhamento, as marcas do Grupo Salta Educação criaram projetos com a mobilização dos estudantes para uma abordagem participativa e educativa.

