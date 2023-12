Duas escolas públicas brasileiras estão entre as melhores do mundo; veja quais são

Duas instituições de ensino brasileiras estão entre as melhores no prêmio internacional "Melhores escolas do mundo" (numa tradução livre do inglês), de 2023, promovido pela organização global T4 Education. A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, em Carnaubal (CE), levou o primeiro lugar na categoria "Apoiando vidas saudáveis", enquanto a instituição municipal Professor Edson Pisani, em Belo Horizonte, foi a vencedora da categoria "Escolha da comunidade".

Ambas instituições são públicas, e os vencedores de cada categoria levam uma quantia de US$ 50 mil, equivalente a cerca de R$ 250 mil. Entre as iniciativas ganhadoras estão o projeto ligado à saúde mental dos alunos após a pandemia de coronavírus e um projeto voltado para a coleta de lixo na escola mineira.

Escola de Ensino Médio Joaquim Bastos Gonçalves (CE)