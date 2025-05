'A Mulher da Casa Abandonada': série ganha data de estreia no Prime Video; veja

A Amazon Prime Video anunciou nesta sexta-feira, 30, a data de estreia da série baseada na história da 'A Mulher da Casa Abandonada', documentário em podcast que investiga uma mulher que vive em uma mansão abandonada em um bairro nobre de São Paulo.

A série terá seus três episódios lançados simultaneamente e estará disponível para todos os assinantes do Amazon Prime e estará disponível na plataforma de streaming a partir do dia 15 de agosto.

Ela apresenta novos detalhes, declarações inéditas do FBI e depoimentos de testemunhas que aprofundam o entendimento sobre esse caso complexo.

A produção é dirigida por Katia Lund, que também atua como produtora executiva. Os episódios contam ainda com direção de Livia Gama e Yasmin Thayná.

Relembre o caso

Margarida Bonetti, conhecida como “a mulher da casa abandonada”, é uma herdeira da elite paulistana que vive reclusa em uma mansão deteriorada no bairro nobre de Higienópolis, em São Paulo. Foragida do FBI, ela retornou ao Brasil depois de ser acusada, com o marido Renê Bonetti, de manter uma mulher em condições análogas à escravidão por mais de 20 anos nos Estados Unidos.

O caso ganhou repercussão nacional e internacional com o podcast A Mulher da Casa Abandonada, criado pelo repórter Chico Felitti, que detalhou os abusos físicos e emocionais sofridos pela vítima, incluindo ossos quebrados e direitos negados.

Na década de 1970, Margarida e Renê mudaram-se para os EUA levando uma empregada doméstica que trabalhou sem receber salário e foi submetida a agressões por cerca de duas décadas. Renê foi condenado a seis anos e meio de prisão e atualmente trabalha em uma empresa ligada à Nasa. Margarida fugiu para o Brasil antes do julgamento e nunca foi condenada, pois o crime prescreveu.

A mansão da família, avaliada em cerca de R$ 15 milhões, está em condições precárias, com lixo acumulado e entulho. Além disso, há uma disputa judicial entre Margarida e seus irmãos pela propriedade do casarão.

Em 2022, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão para investigar possível abandono de incapaz, motivado por relatos de vizinhos sobre sinais de problemas de saúde mental da mulher. Margarida foi avaliada, mas o inquérito foi arquivado após perícia não constatar riscos na mansão.

O casarão se tornou atração pública, com moradores e curiosos visitando, fotografando e, em alguns casos, vandalizando o local, o que levou Margarida a abandonar a casa temporariamente. O Instituto Luísa Mell resgatou duas cachorras deixadas na propriedade após denúncias de maus-tratos.