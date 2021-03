Posts sobre covid-19 e vacina destacam parlamentares nas redes sociais

Com posts voltados predominantemente para o combate à pandemia de covid-19, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) subiu 11 posições e entrou em 14º lugar no ranking FSBinfluênciaCongresso, que lista os 15 integrantes do Senado mais populares em redes sociais. Em uma semana com alta de casos em todo o país, o parlamentar tem apresentado online sua atuação para tentar resolver a situação em seu estado e evitar que o sistema de saúde entre em colapso.

Sucessor de Alcolumbre na presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) também subiu seis posições e ficou em nono no ranking. Ele esteve à frente da articulação de projeto que permitiu a compra de vacinas contra o coronavírus pela iniciativa privada.

Críticas diárias ao governo Bolsonaro alavancaram a atuação de outro parlamentar, Fabiano Contarato (Rede-ES), que subiu sete posições e alcançou o décimo lugar.

Nas oito primeiras posições não houve alterações. Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) continua em primeiro, Humberto Costa (PT-PE) em segundo, e Jorge Kajuru (Cidadania-GO) em terceiro. Entre os partidos, o destaque é o PT, com quatro integrantes no ranking FSBinfluênciaCongresso.

Câmara

Em uma semana bastante agitada na Câmara dos Deputados, com a finalização da composição das comissões temáticas, o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão (PSL-RJ), fiel escudeiro do presidente Bolsonaro, ganhou nove posições e chegou a 13º do ranking FSBinfluênciaCongresso entre os dias 9 e 15 de março.

Já o deputado André Janones (Avante-MG) ultrapassou Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e alcançou a segunda posição da lista, logo atrás da deputada Carla Zambelli. Na última semana, a parlamentar do PSL de São Paulo, que se mantém em primeiro no levantamento, assumiu a Comissão de Meio Ambiente, prometendo trabalhar “em consonância” com a Agricultura.

Por outro lado, os deputados Paulo Martins (PSC-PR) e Sargento Fahur (PSD-PR) foram os que mais perderam espaço. Os paranaenses recuaram sete e quatro posições, respectivamente, ficando em 19º e 17º lugar. O PSL segue firme na liderança com o maior número de parlamentares no ranking, com sete dos 20 mais influentes da Câmara em redes sociais.

