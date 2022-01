Por que investir em UX Writing para atrair novos clientes?

A comunicação se tornou peça-chave para as empresas estabelecerem um relacionamento eficaz com os seus consumidores. Diante de um público cada vez mais exigente, autônomo e conectado, a experiência do cliente passou a ser fator primordial para o sucesso de qualquer organização.

Completamente relacionada ao processo de atração, conversão e fidelização do consumidor, a experiência do cliente envolve muito mais que apenas ferramentas modernas para agilizar o atendimento. Estas plataformas devem disponibilizar um conteúdo claro e objetivo, o que favorece a ascensão do UX Writing. Mas, afinal, qual o papel deste profissional na aquisição de novos clientes?

UX Writing é o desenho conversacional que visa otimizar a experiência do usuário durante o processo de compra. “Esta técnica direciona a navegação do cliente e está ligada diretamente ao marketing de conteúdo, a arquitetura da informação e ao design, com o objetivo de guiá-lo através da interface de modo intuitivo”, afirma Fernando Géa, Country Manager Brasil da Aivo, empresa de Inteligência Artificial Conversacional focada na experiência do cliente.

A aplicação do UX Writing é fundamental para a criação e o fortalecimento tanto da voz, como do relacionamento da marca junto ao cliente. Segundo Tomás Duarte, CEO da Track.co, especialista em indicadores de performance da Experiência do Cliente, este conceito facilita a utilização de sites, aplicativos e chatbots, a partir da escolha correta das palavras, cores e formatos, sempre buscando aprimorar a experiência do consumidor e, consequentemente, adquirir excelentes resultados.

O conteúdo deve provocar principalmente engajamento, de forma que cative o público. “As marcas já entenderam que precisam estar presentes em todos os canais disponíveis que interagem com o seu público-alvo, porém a presença por si só não é suficiente”, diz Fernando. O especialista explica que cada vez mais as empresas precisam investir em comunicação, apostar nos canais de interação mais utilizados pelos clientes, focadas em transmitir uma mensagem clara e objetiva, capaz de estimular seu engajamento e conduzindo-os rumo à conversão.

Assim, elas também devem ficar constantemente atentas aos acontecimentos do mercado e ao comportamento dos consumidores para criarem uma comunicação que seja atual.

“Fazer uma ótima gestão de conteúdo é essencial para atrair clientes e por isso a dica é pesquisar os temas que estão em alta, aproveitar das datas sazonais para criar conteúdo, pensar em como criar laços com as pessoas por meios de textos, entre outros”, afirma Jefferson Araújo, CEO da Showkase.

Já para Anderson Diehl, mentor de negócios do InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina, o UX Writing é uma extensão da UI (user interface) e UX (user experience/experiência do usuário). E serve para envolver o usuário na sua concepção e proporcionar a melhor experiência para ele, o que requer muito mais que uma interface bonita e amigável, mas também uma linguagem adequada de modo a reter sua atenção, definindo a jornada para a experiência mais lúdica no momento da compra ou pesquisa.

