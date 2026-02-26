Celular já é o principal canal de compra online no país, revela estudo

O e-commerce no Brasil celebra 30 anos e, neste cenário, o estudo “Panorama E-commerce”, da Visa Conecta, realizado pela Visa Marketing Services e conduzido pela On The Go, mostrou que o brasileiro está consumindo mais e de forma mais tecnológica.

“Se antes a gente tinha receios e desconfianças em relação a comprar online, essas barreiras já foram ultrapassadas”, comenta Gabriela Moura, gerente sênior de Consumer Insights & Research da Visa do Brasil. Mas isso não significa que não existe mais uma relevância para o comércio offline. “Cada um no seu lugar e com as suas particularidades”, diz.

Mas o fato é que o e-commerce cresce cada vez mais e para todas as categorias: seja acessórios, beleza, saúde ou eletrônicos. Os marketplaces também concentram 71% das compras, seguidos pelos sites de lojas (20%) e pelas redes sociais ou links diretos (8%). Entre os mais citados na última compra estão os internacionais: Amazon, Mercado Livre, Shopee e Shein.

E o principal caminho para o consumo? O celular. Quase oito em cada 10 brasileiros utilizam o smartphone como principal canal de compra no país: 79% das transações online são realizadas via dispositivos móveis. Desktops e notebooks são utilizados por apenas 12% e tablets têm menor utilização, juntos representando 6%.

Por que o celular está tão presente?

Segundo a especialista, em muitos lares no Brasil, o notebook ou desktop não estão presentes. “Inclusive, vimos no estudo que as pessoas que ainda utilizam principalmente notebook para fazer compra são as de maior nível socioeconômico”, afirma.

Também houve uma popularização na última década de smartphones e, o Brasil, é um dos países com maior penetração de smartphones do mundo. “Se o hábito do brasileiro está na palma da mão, o comércio do brasileiro consequentemente também fica na palma da mão”, destaca Moura.

Em resposta a isso, ela explica que os comércios também têm feito esforços ao focarem suas promoções em aplicativos. “Nós temos observado bastante investimento em tornar a experiência do mobile mais fluida, não apenas em aplicativos, mas em sites para serem utilizados via smartphone.”

A pesquisa mostrou que, no geral, nove em cada 10 pessoas compram via mobile uma vez por mês. E que 34% realizam compras online pelo menos uma vez por semana.

A forma de pagamento preferida? O cartão de crédito. “Parcelamento hoje é a principal motivação para utilização do cartão de crédito nesse ambiente”, conclui Moura.

O “Panorama E-commerce" contou com 1.521 entrevistas com consumidores brasileiros digitalizados acima de 18 anos, entre 18 e 26 de dezembro de 2025. O estudo possui intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,5 pontos percentuais. A amostra contempla diferentes classes sociais, gêneros e regiões do país, incluindo capitais e interior, de acordo com a representatividade nacional da população digitalizada.