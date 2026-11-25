Roberto Alvo mal havia assumido o comando da LATAM Airlines quando se viu diante de um dos momentos mais difíceis da história da aviação comercial. Em apenas três semanas, a companhia passou de 1.600 para 50 voos diários.

Com 42 mil funcionários e uma queima de caixa de US$ 10 milhões por dia, a empresa precisou recorrer à recuperação judicial nos Estados Unidos, por meio do mecanismo conhecido como Chapter 11.

Era maio de 2020 e Alvo, que havia construído uma carreira de quase duas décadas na companhia, estava havia apenas 56 dias no cargo de CEO. “Provavelmente deveria ligar para o Guinness e dizer que sou o CEO que mais rapidamente levou uma empresa ao Chapter 11. Não gosto muito desse recorde, mas foi o que aconteceu”, brincou o executivo.

Seis anos depois, o cenário é outro. A LATAM encerrou 2025 com lucro líquido de US$ 1,46 bilhão, alta de 49,4% em relação ao ano anterior, e 87,4 milhões de passageiros transportados. À frente dessa transformação, Alvo foi eleito CEO do Ano na 31ª edição do BRAVO Business Awards, promovido pelo Council of the Americas (COA).

Durante o 2026 Council of the Americas Symposium, realizado em 19 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos, o executivo compartilhou os aprendizados dessa trajetória em uma conversa mediada por Gabriela Frías, apresentadora de economia e negócios da CNN en Español.

Como liderar sem ter todas as respostas

Em julho de 2024, ao celebrar o retorno da LATAM à Bolsa de Valores de Nova York, Alvo não conseguiu esconder a emoção. Mais do que um marco financeiro, aquele momento representava o encerramento de um ciclo de quatro anos de incertezas, decisões difíceis e mudanças profundas na companhia.

Ao recordar a pandemia, o executivo destacou uma cena que transformou sua percepção sobre liderança. Enquanto estava em casa durante o isolamento social, via funcionários da LATAM colocarem suas máscaras e seguirem para os aeroportos para atender os poucos passageiros que ainda viajavam, mesmo diante dos riscos à própria saúde.

“Hoje agradeço por não terem nos ajudado, porque tivemos de encontrar nosso próprio caminho, e encontramos”

Roberto Alvo, sobre a ausência de ajuda financeira dos governos durante a pandemia

A dedicação desses profissionais fez com que Alvo questionasse como poderia estar à altura do compromisso demonstrado por suas equipes. Uma das respostas que encontrou foi a transparência, inclusive nos momentos em que não havia boas notícias ou certezas a oferecer.

“O exercício da liderança é um exercício de credibilidade. E, para ter credibilidade, você precisa ser honesto, transparente e informar, mesmo quando as notícias são ruins. As pessoas preferem saber que você não tem as respostas a ouvir alguém tentando amenizar a situação”, afirmou.

A capacidade de conciliar decisões difíceis com sensibilidade também foi destacada por Richard J. Cooper, sócio do escritório de advocacia Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que trabalhou ao lado de Alvo durante a reestruturação da LATAM.

Ao apresentar o executivo, Cooper relembrou o apoio pessoal que recebeu de Alvo quando perdeu a filha, Samantha, na fase final do processo de recuperação judicial da companhia. “Ele mostrou que ser decidido e ser humano não são qualidades concorrentes. Nos melhores líderes, elas se reforçam mutuamente”, disse.

Por que Alvo agradece por não ter recebido ajuda dos governos

Assim como outras companhias aéreas, a LATAM buscou apoio governamental para atravessar a crise provocada pela pandemia. Diferentemente do que ocorreu com empresas do setor nos Estados Unidos e na Europa, entretanto, esse auxílio não se concretizou.

Embora a negativa tenha sido motivo de preocupação naquele momento, Alvo considera hoje que a decisão foi acertada, diante da necessidade de destinar os escassos recursos públicos a quem mais precisava. “Hoje agradeço por não terem nos ajudado, porque tivemos de encontrar nosso próprio caminho, e encontramos”, afirmou.

O processo de recuperação judicial permitiu à LATAM reorganizar suas finanças, renegociar compromissos e rever diferentes dimensões do negócio. Apesar das dificuldades enfrentadas durante as negociações, Alvo considera que a crise abriu espaço para mudanças que talvez não ocorressem em outras circunstâncias.

“O Chapter 11 nos ajudou da perspectiva financeira, mas todo o processo nos permitiu repensar a LATAM”, disse.

A responsabilidade das empresas vai além do lucro

Mesmo enquanto enfrentava dificuldades financeiras, a LATAM colocou sua capacidade logística à disposição de iniciativas humanitárias durante a pandemia.

Segundo Alvo, nos dois primeiros anos da crise sanitária, a companhia transportou um terço das vacinas consumidas na região e ajudou a repatriar 100 mil pessoas que estavam impedidas de voltar para casa. Em algumas dessas operações, os aviões chegaram a fazer escalas em sete localidades diferentes para buscar pequenos grupos de passageiros.

A experiência ajudou a definir a estratégia de sustentabilidade da LATAM, baseada na contribuição que a companhia pode oferecer à sociedade a partir de sua própria atividade econômica.

“Não podemos esquecer que, como empresa, também somos um cidadão. E, como cidadão, precisamos fazer mais do que simplesmente cumprir a lei. Temos de ajudar”, afirmou.

Na visão do executivo, a sustentabilidade de longo prazo de uma organização depende também de sua capacidade de assumir responsabilidades que vão além da geração de retorno aos acionistas. No caso da LATAM, isso significa utilizar sua infraestrutura para transportar órgãos, distribuir vacinas e auxiliar comunidades atingidas por desastres naturais.

Além de fortalecer a relação com a sociedade, esse posicionamento, segundo Alvo, contribui para o engajamento dos funcionários.

Quando a resiliência se torna parte da cultura

A pandemia não foi a última crise enfrentada pela LATAM. Durante o painel, Alvo contou que a companhia estava pagando pelo combustível de aviação quase o dobro do valor registrado um ano antes.

Em meio às preocupações com a alta dos preços, uma conversa dentro de um elevador chamou sua atenção. Ao comentar a situação com uma funcionária da área de gestão de receitas, ouviu dela, com naturalidade, que aquela era mais uma dificuldade que a companhia conseguiria superar. “Ela tinha uma confiança que eu mesmo não tinha em relação à maneira como enfrentaríamos aquela situação”, relembrou.

Mais do que uma resposta ao problema dos combustíveis, a atitude da funcionária revelou ao executivo o quanto a experiência da pandemia havia transformado a cultura da organização e a maneira como suas equipes lidavam com as adversidades. “Você acaba normalizando as crises. Elas já não parecem mais crises”, afirmou.

Ao ser questionado sobre como definiria a LATAM que lidera hoje, Alvo resumiu em poucas palavras uma transformação que vai além da recuperação financeira da companhia. “Somos mais humanos.”