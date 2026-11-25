RESUMO ＋ A Black Friday 2026, marcada para 27 de novembro, reúne campanhas de marcas de alimentação, moda, tecnologia e varejo, com descontos de até 99%, cupons e parcelamento em até 24 vezes. Segundo pesquisa da SYN, administradora de shoppings, 70,2% dos entrevistados pretendem fazer compras na temporada de ofertas.

Com a chegada da Black Friday, marcada para 27 de novembro, marcas de diferentes segmentos preparam promoções e experiências para ampliar a visibilidade de seus produtos e serviços.

Segundo pesquisa da SYN, empresa responsável pelos shoppings Cidade São Paulo, Tietê Plaza, Grand Plaza e Metropolitano Barra, 70,2% dos entrevistados pretendem fazer compras neste ano.

Outro levantamento realizado pelo Reclame AQUI revelou que 74,9% dos brasileiros veem a Black Friday como oportunidade de antecipar as compras de Natal.

Nesse cenário, analisamos as principais apostas do varejo para atrair os consumidores:

Ajinomoto oferece descontos de até 40% no e-commerce

Em 2026, ano em que celebra 70 anos de história no país, a Ajinomoto do Brasil preparou condições especiais na Loja Ajinomoto, seu e-commerce.

Na Semana Oficial de Black Friday, entre os dias 23 e 27 de novembro, toda a loja contará com ofertas e descontos de até 40%.

O objetivo é permitir que os consumidores conheçam diferentes produtos do portfólio das marcas da Ajinomoto do Brasil, aproveitando vantagens exclusivas durante o período.

Grupo Pereira anuncia descontos de até 99% no Fort Atacadista e de 70% no Comper

O Grupo Pereira realiza até 29 de novembro uma campanha de Black Friday que reúne suas duas principais bandeiras, Fort Atacadista e Comper.

No Fort Atacadista, a campanha “A maior Black é do Fort” oferece descontos de 15% a 99% em produtos selecionados, com destaque para a Black Week, de 23 a 29 de novembro, e parcelamento em até 2 vezes no Vuon Card.

Já o Comper distribui promoções ao longo de novembro, com descontos de até 70% e parcelamento em até 3 vezes sem juros no Vuon Card durante a Black Week e a Black Friday.

Privalia reúne 339 campanhas de moda e lifestyle com descontos de até 95%

No segmento de moda e lifestyle, a Privalia chega à Black Friday 2026 com 339 campanhas, que reúnem descontos de até 95%, acima do teto de 90% da edição anterior, distribuídas entre vendas relâmpago e lojas oficiais no Brandsplace.

A estratégia também se estende à operação e ao físico: a empresa abriu uma pop-up store em Curitiba (PR), em funcionamento até 31 de dezembro.

YoPRO oferece bebidas proteicas a partir de R$ 6,66

A Black Friday do Mundo Danone aposta em condições especiais na linha YoPRO, de 23 a 29 de novembro.

Entre os destaques, YoPRO bebida láctea UHT 15g, estarão disponíveis por apenas R$ 6,66, nos sabores de Chocolate, Batata Doce com Coco, Morango, Baunilha, Doce de Leite Havanna e o sabor lançamento de 2026, Cheesecake de Frutas Vermelhas.

Já as opções de YoPRO Energy Boost 15g, nas versões Cappuccino, Café Expresso, saem por apenas R$8,88; e linha de 23g Recovery Boost, nos sabores Baunilha e chocolate, também por R$8,88.

Pernambucanas combina descontos de até 70%, cashback e parcelamento sem juros

A Pernambucanas aposta em condições facilitadas de pagamento, com parcelamento em até 10 vezes sem juros em toda a loja no Cartão Pernambucanas.

No período oficial da Black Friday, os consumidores encontrarão produtos a partir de R$9,99 e descontos de até 70%.

Entre as ofertas estão a mecânica “3 por 2”, válida para todo o saldo, e 20% de cashback nas compras com o Cartão Pernambucanas.

Firehouse Subs vende sanduíches a partir de R$ 10 até 30 de novembro

Entre uma compra e outra, sobra espaço para uma pausa, e a Firehouse Subs, rede de subs norte-americana, apresenta uma promoção proporcional ao tamanho da fome do cliente: sanduíches de 10 cm saem por R$ 10, versões de 15 cm custam R$ 15 e os subs de 30 cm ficam por R$ 30.

A ação é válida até 30 de novembro, exclusivamente para consumo no salão e pedidos de retirada no balcão. A promoção contempla os subs Italiano Especial e Chicken Barbecue.

KFC lança cupons com combos a partir de R$ 15,90 na Black Friday

Já o KFC Brasil transformou a data em brincadeira com a campanha ‘BlacKFC’, que traz o conceito de que “um cupom é mais absurdo que o outro”.

Na última semana da promoção (23 a 27/11), dá para pedir no app 2 Crunch Chicken + Batata Pequena + Refrigerante de 400 ml ou suco por apenas R$ 21,90.

E no dia 27, a Black Friday fica ainda mais gostosa com Crunch Chicken + Batata Pequena + 1 Tira + Refrigerante por apenas R$ 15,90.

Keeta distribui mil cupons de R$ 50 por dia em campanha de delivery

Quem prefere ver a comida chegar em casa também tem motivo para ficar de olho no celular: Keeta, plataforma de delivery, aposta em uma dinâmica de charadas de 23 a 30 de novembro, que oferecerá 1.000 cupons de R$ 50 por dia.

Para participar, os usuários deverão acompanhar a página e as redes sociais da marca, onde uma nova charada será publicada diariamente. A resposta indicará o horário exato para acessar o aplicativo e tentar resgatar um dos cupons disponíveis.

realme oferece descontos de até 27% em smartphones até 6 de dezembro

E se o desafio é escolher entre o pedido do jantar e o presente de Natal, a tecnologia pode ajudar a decidir. A realme anuncia ofertas especiais para a Black Friday, com descontos de até 27% em smartphones de seu portfólio.

Entre os destaques está a linha realme 16 Series, que tem o jogador Raphinha, do Barcelona e Seleção Brasileira, como embaixador. As ofertas já estão disponíveis e seguem até 6 de dezembro de 2026.

Casas Bahia aposta no carnê com parcelamento em até 24 vezes

E para fechar a lista de compras, o que mais pesa no bolso é a forma de pagar, e é por isso que a Casas Bahia aposta na campanha “A Black mais pedida do Brasil”.

A estratégia tem como foco facilitar o acesso ao consumo, com parcelas que cabem no bolso, por meio do carnê, um dos principais diferenciais competitivos da companhia.

A campanha destaca itens como TVs, celulares, geladeiras, air fryers e móveis, com possibilidade de pagamento em até 24 vezes no carnê Casas Bahia.