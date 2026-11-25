Black Friday 2026: marcas apostam em descontos de até 99%, cupons, cashback e parcelamento facilitado para atrair consumidores antes do Natal (Hase-Hoch-2/Getty Images)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07h00.
A Black Friday 2026, marcada para 27 de novembro, reúne campanhas de marcas de alimentação, moda, tecnologia e varejo, com descontos de até 99%, cupons e parcelamento em até 24 vezes. Segundo pesquisa da SYN, administradora de shoppings, 70,2% dos entrevistados pretendem fazer compras na temporada de ofertas.
Com a chegada da Black Friday, marcada para 27 de novembro, marcas de diferentes segmentos preparam promoções e experiências para ampliar a visibilidade de seus produtos e serviços.
Segundo pesquisa da SYN, empresa responsável pelos shoppings Cidade São Paulo, Tietê Plaza, Grand Plaza e Metropolitano Barra, 70,2% dos entrevistados pretendem fazer compras neste ano.
Outro levantamento realizado pelo Reclame AQUI revelou que 74,9% dos brasileiros veem a Black Friday como oportunidade de antecipar as compras de Natal.
Nesse cenário, analisamos as principais apostas do varejo para atrair os consumidores:
Em 2026, ano em que celebra 70 anos de história no país, a Ajinomoto do Brasil preparou condições especiais na Loja Ajinomoto, seu e-commerce.
Na Semana Oficial de Black Friday, entre os dias 23 e 27 de novembro, toda a loja contará com ofertas e descontos de até 40%.
O objetivo é permitir que os consumidores conheçam diferentes produtos do portfólio das marcas da Ajinomoto do Brasil, aproveitando vantagens exclusivas durante o período.
O Grupo Pereira realiza até 29 de novembro uma campanha de Black Friday que reúne suas duas principais bandeiras, Fort Atacadista e Comper.
No Fort Atacadista, a campanha “A maior Black é do Fort” oferece descontos de 15% a 99% em produtos selecionados, com destaque para a Black Week, de 23 a 29 de novembro, e parcelamento em até 2 vezes no Vuon Card.
Já o Comper distribui promoções ao longo de novembro, com descontos de até 70% e parcelamento em até 3 vezes sem juros no Vuon Card durante a Black Week e a Black Friday.
No segmento de moda e lifestyle, a Privalia chega à Black Friday 2026 com 339 campanhas, que reúnem descontos de até 95%, acima do teto de 90% da edição anterior, distribuídas entre vendas relâmpago e lojas oficiais no Brandsplace.
A estratégia também se estende à operação e ao físico: a empresa abriu uma pop-up store em Curitiba (PR), em funcionamento até 31 de dezembro.
A Black Friday do Mundo Danone aposta em condições especiais na linha YoPRO, de 23 a 29 de novembro.
Entre os destaques, YoPRO bebida láctea UHT 15g, estarão disponíveis por apenas R$ 6,66, nos sabores de Chocolate, Batata Doce com Coco, Morango, Baunilha, Doce de Leite Havanna e o sabor lançamento de 2026, Cheesecake de Frutas Vermelhas.
Já as opções de YoPRO Energy Boost 15g, nas versões Cappuccino, Café Expresso, saem por apenas R$8,88; e linha de 23g Recovery Boost, nos sabores Baunilha e chocolate, também por R$8,88.
A Pernambucanas aposta em condições facilitadas de pagamento, com parcelamento em até 10 vezes sem juros em toda a loja no Cartão Pernambucanas.
No período oficial da Black Friday, os consumidores encontrarão produtos a partir de R$9,99 e descontos de até 70%.
Entre as ofertas estão a mecânica “3 por 2”, válida para todo o saldo, e 20% de cashback nas compras com o Cartão Pernambucanas.
Entre uma compra e outra, sobra espaço para uma pausa, e a Firehouse Subs, rede de subs norte-americana, apresenta uma promoção proporcional ao tamanho da fome do cliente: sanduíches de 10 cm saem por R$ 10, versões de 15 cm custam R$ 15 e os subs de 30 cm ficam por R$ 30.
A ação é válida até 30 de novembro, exclusivamente para consumo no salão e pedidos de retirada no balcão. A promoção contempla os subs Italiano Especial e Chicken Barbecue.
Já o KFC Brasil transformou a data em brincadeira com a campanha ‘BlacKFC’, que traz o conceito de que “um cupom é mais absurdo que o outro”.
Na última semana da promoção (23 a 27/11), dá para pedir no app 2 Crunch Chicken + Batata Pequena + Refrigerante de 400 ml ou suco por apenas R$ 21,90.
E no dia 27, a Black Friday fica ainda mais gostosa com Crunch Chicken + Batata Pequena + 1 Tira + Refrigerante por apenas R$ 15,90.
Quem prefere ver a comida chegar em casa também tem motivo para ficar de olho no celular: Keeta, plataforma de delivery, aposta em uma dinâmica de charadas de 23 a 30 de novembro, que oferecerá 1.000 cupons de R$ 50 por dia.
Para participar, os usuários deverão acompanhar a página e as redes sociais da marca, onde uma nova charada será publicada diariamente. A resposta indicará o horário exato para acessar o aplicativo e tentar resgatar um dos cupons disponíveis.
E se o desafio é escolher entre o pedido do jantar e o presente de Natal, a tecnologia pode ajudar a decidir. A realme anuncia ofertas especiais para a Black Friday, com descontos de até 27% em smartphones de seu portfólio.
Entre os destaques está a linha realme 16 Series, que tem o jogador Raphinha, do Barcelona e Seleção Brasileira, como embaixador. As ofertas já estão disponíveis e seguem até 6 de dezembro de 2026.
E para fechar a lista de compras, o que mais pesa no bolso é a forma de pagar, e é por isso que a Casas Bahia aposta na campanha “A Black mais pedida do Brasil”.
A estratégia tem como foco facilitar o acesso ao consumo, com parcelas que cabem no bolso, por meio do carnê, um dos principais diferenciais competitivos da companhia.
A campanha destaca itens como TVs, celulares, geladeiras, air fryers e móveis, com possibilidade de pagamento em até 24 vezes no carnê Casas Bahia.
A Black Friday 2026 acontece em 27 de novembro. Algumas marcas anteciparam suas campanhas promocionais, enquanto outras mantêm as ofertas até dezembro.
O Fort Atacadista oferece descontos de até 99% em produtos selecionados, enquanto a Privalia anuncia reduções de até 95%. Comper e Pernambucanas oferecem descontos de até 70%.
A Ajinomoto oferece descontos de até 40% em seu e-commerce, e a YoPRO disponibiliza bebidas a partir de R$ 6,66. A Firehouse Subs anuncia sanduíches a partir de R$ 10, enquanto o KFC oferece um combo por R$ 15,90 no dia 27 de novembro.
Entre 23 e 30 de novembro, os consumidores devem acompanhar a página e as redes sociais da Keeta para solucionar uma charada diária. A resposta indica o horário para acessar o aplicativo e tentar resgatar um dos mil cupons disponibilizados por dia.
A Pernambucanas oferece parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão da rede, e a Casas Bahia permite pagamentos em até 24 vezes no carnê. Fort Atacadista e Comper também disponibilizam condições especiais no Vuon Card.
Segundo pesquisa da SYN, 70,2% dos entrevistados pretendem fazer compras neste ano. Outro levantamento, realizado pelo Reclame AQUI, indica que 74,9% dos brasileiros consideram a Black Friday uma oportunidade para antecipar as compras de Natal.