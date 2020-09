Podcast Digitalize: transformação digital na experiência de ir ao mercado

A crise causada pela pandemia do novo coronavírus chegou de repente, e as marcas precisaram se adaptar com urgência. Ao mesmo tempo, todo o processo de transformação digital, que já vinha acontecendo no Brasil e no mundo, se acelerou. A economia sofreu um colapso, atingindo empresas e empregos. Até mesmo serviços considerados essenciais precisaram correr contra o tempo com qualidade e criatividade para se adequar, sem perder de vista as novas exigências do mercado relacionadas à saúde e aos protocolos de segurança, tanto dos colaboradores quando dos consumidores.

No caso da alimentação, ainda no começo da pandemia, por exemplo, quando não se sabia se as empresas conseguiriam atender às novas demandas, muita gente correu para os supermercados em busca de estoque de alimentos. Em contrapartida, as mudanças causadas pelo “novo normal” impulsionaram as vendas online, alterando a rotina dos consumidores que passaram a comprar não só produtos não-perecíveis, mas também frutas, verduras e hortaliças por meio de canais digitais.

Nesta edição do podcast Digitalize, Cristiane Rosa e Guilherme Baldi, da FSB Comunicação, conversam com Daniel Milagres, gerente de marketing do Carrefour Brasil, sobre a experiência digital do grupo, as mudanças de comportamento de compra e o foco da empresa na segurança do consumidor.

“A pandemia tem sido um período bastante desafiador para nós, do Carrefour Brasil. Nos 15 primeiros dias, nós tomamos como grupo mais de 240 decisões para fazer frente justamente a esse crescimento da demanda online. E aí houve toda uma alteração na maneira de fazer negócios, dirigindo os nossos esforços para a comunicação das compras digitais”, ressaltou Daniel.

