'Não basta olhar os números, é preciso entender o que está por trás', diz executivo, Alex Komatsu

Alex Komatsu construiu toda a sua trajetória profissional na área contábil. Ao longo da carreira, atuou como analista contábil, trabalhou com perícia e elaboração de pareceres técnicos e, atualmente, ocupa o cargo de gerente de controladoria no Grupo FIT, grupo do segmento de bares e restaurantes.

A experiência acumulada em diferentes frentes da contabilidade permitiu que ele desenvolvesse uma visão ampla sobre a saúde financeira das empresas. Mais do que analisar balanços e indicadores, Alex aprendeu a identificar os sinais que revelam os verdadeiros pontos fortes e as vulnerabilidades de um negócio.

Segundo ele, os números são fundamentais para orientar a tomada de decisão, mas não contam toda a história.

“Os indicadores mostram uma parte importante da realidade da empresa, mas não podem ser analisados de forma isolada. É preciso compreender o contexto por trás dos resultados e ter uma visão estratégica para avaliar se aquele desempenho é realmente sustentável no longo prazo”, afirma.

Consolide sua atuação na alta gestão e prepare-se para decisões que definem o rumo dos negócios. Inscreva-se no MBA Executivo da EXAME Saint Paul.

Da análise financeira à visão de negócio

Na prática, isso significa ir além dos relatórios financeiros. Uma empresa pode apresentar crescimento de receita, geração de caixa e resultados positivos, mas ainda assim esconder riscos que comprometem sua capacidade de expansão futura.

“Às vezes, os números parecem excelentes e indicam que o capital está entrando. Mas isso, por si só, não garante um crescimento saudável e sustentável. É preciso aprofundar a análise para entender a qualidade desses resultados”, explica.

Para Alex, um dos maiores desafios é que muitas organizações só percebem os problemas quando eles já estão impactando a operação ou os resultados.

“O mais preocupante é que, na maioria dos casos, essa reflexão acontece tarde demais. Quando os sinais aparecem de forma evidente, o custo para corrigir a rota costuma ser muito maior.”

Formação para ampliar a visão de negócios

A transição para cargos de liderança também exigiu de Alex uma mudança de perspectiva. Se no início da carreira o foco estava concentrado nos aspectos técnicos da contabilidade, as responsabilidades de um gerente demandaram uma compreensão mais ampla dos fatores que influenciam o desempenho de uma empresa.

Foi nesse contexto que ele decidiu investir em sua formação executiva e cursou um MBA Executivo, experiência que o ajudou a desenvolver uma visão mais estratégica sobre temas que vão além das finanças, como governança, sustentabilidade e ESG.

"“Quando você assume uma posição de gestão, percebe que as decisões não se limitam mais à sua área de atuação. É preciso entender o negócio como um todo e acompanhar discussões que impactam diretamente o futuro da empresa”" Alex Komatsu, gerente de controladoria do Grupo FIT

Preparação para os desafios da liderança

Segundo Alex, a formação contribuiu para que ele participasse de reuniões estratégicas com mais segurança e embasamento, ampliando sua capacidade de dialogar com diferentes áreas e contribuir para decisões de maior complexidade.

Ao refletir sobre sua própria trajetória, ele deixa um conselho para profissionais que desejam alcançar posições de liderança: o crescimento não acontece apenas pela experiência acumulada no dia a dia.

“Muita gente quer chegar a um cargo de gestão, mas é importante se perguntar: o que você está fazendo para isso? É preciso investir em si mesmo, buscar conhecimento e se preparar para os próximos desafios. Conhecimento é um ganho que nunca se perde; é algo que você leva para toda a vida.”

Quer ampliar sua visão de negócios e se preparar para posições de liderança? Conheça o MBA Executivo e desenvolva as competências necessárias para participar das decisões estratégicas que movem as organizações.