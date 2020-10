Podcast Digitalize: O futuro dos condomínios

Com as restrições impostas pelo coronavírus, a casa da gente ganhou ainda mais importância. Graças à transformação digital, acelerada pela pandemia, a moradia virou também lugar de trabalho e diversão. Se tudo agora é em domicílio, como os condomínios estão se preparando para o futuro digital?

No bate-papo desta edição do Podcast Digitalize, Cristiane Rosa e Guilherme Baldi, da FSB Comunicação, conversam com a gerente de Marketing e Relacionamento com o Cliente da Administradora de Condomínios Lello, Angélica Arbex. Ela conta como a empresa se adaptou às novas necessidades do mercado e investiu em tecnologia para digitalizar 100% de seus serviços. E ressalta ainda o modelo híbrido de trabalho, intercalando o home office com o trabalho presencial, que tem ganhado força e exigido ainda mais conhecimento digital.

Ao longo do episódio, Angélica destaca o treinamento intenso com todos os colaboradores, a diminuição de burocracias e do contato físico na administração dos imóveis, a troca da tradicional reunião de condomínio pelo formato digital e, também, o Lellolab, um laboratório digital de experimentação sobre a vida em comum. “Em 2017, fizemos um workshop com os mais variados públicos sobre o futuro da cidade e a cidade do futuro.

E um dos resultados desse evento foi a necessidade de convivência dos moradores. A partir daí nasceu o projeto Lellolab, uma forma de quebrar os muros simbólicos e de aproximar pessoas, inclusive virtualmente nesses tempos de pandemia”, conta.

Spotify

Apple Podcasts