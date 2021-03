Podcast Digitalize: O escritório morreu?

Se você parou de ir para o trabalho e adotou o home office durante a pandemia, este episódio é para você! Seja você um líder ou um liderado, “trabalhar de casa” ou “trabalhar de qualquer lugar” trouxe benefícios e desafios.

Neste episódio do Digitalize! abordamos essa linha tênue entre a vida pessoal e profissional que esse novo cenário apresenta.

Para tratar desse tema tão presente em nossa vida hoje, Érica Abe e Guilherme Baldi conversaram com Flavio Ludgero, especialista em trabalho remoto e fundador do Officeless.

Na conversa, Ludgero abordou questões como saúde mental e saúde física com a mudança de ambiente e a importância da confiança do líder ao delegar tarefas para suas equipes e, por outro lado, da responsabilidade do liderado em executar as tarefas com mais liberdade.

Segundo ele, o home office forçado trouxe uma sobrecarga inesperada de trabalho que levou muita gente ao burnout. Para evitar esse efeito negativo, Ludgero recomenda que se divida o tempo de trabalho e de vida pessoal para que seja possível ter momentos especiais para cada atividade.

Quer saber mais? Ouça aqui!

Spotify

Apple Podcasts

FEED RSS

Insira o link abaixo em seu agregador de podcast

https://anchor.fm/s/faec98c/podcast/rss

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: