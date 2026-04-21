Dólar a R$ 5: alívio momentâneo ou sinal de uma janela rara para o Brasil?

Por Fabio Ongaro*

O dólar abaixo de R$ 5 não é um acaso nem um gesto isolado do mercado. É resultado de uma combinação precisa entre fatores externos e internos que, neste momento, jogam a favor do real.

No cenário global, o enfraquecimento da moeda americana reflete a expectativa de que o ciclo de aperto monetário conduzido pelo Federal Reserve chegou ao fim, com corte de juros no horizonte. Isso reduz a atratividade dos títulos americanos e empurra capital para mercados emergentes.

O Brasil, por sua vez, oferece uma equação sedutora: taxas de juros ainda elevados definidos pelo Banco Central do Brasil, fluxo consistente de exportações e uma percepção de risco que, ao menos no curto prazo, permanece controlada.

O resultado é direto: entra mais dólar do que sai e o preço cai.

O papel da geopolítica e das lideranças globais no câmbio

Há, porém, vetores adicionais que ajudam a entender o movimento, e aqui a análise exige nuance. O comportamento errático de Donald Trump adiciona ruído ao sistema, elevando a incerteza sobre a previsibilidade da política americana.

Isso, em alguns momentos, reduz a atratividade relativa dos ativos em dólar, ainda que de forma indireta. Mas o ponto mais interessante está no efeito das tensões geopolíticas, especialmente no Oriente Médio envolvendo o Irã e em partes da Ásia.

Em teoria, guerras fortalecem o dólar, por ser ativo de refúgio. Na prática recente, o efeito tem sido mais ambíguo: esses conflitos elevam preços de commodities, como petróleo e alimentos, beneficiando exportadores como o Brasil e aumentando a entrada de divisas.

Além disso, parte do capital global tem buscado diversificação fora dos eixos tradicionais, reduzindo a concentração em moeda americana. Ou seja, a guerra não derruba o dólar diretamente, mas contribui para um rearranjo de fluxos que favorece moedas como o real.

Desafios estruturais da economia brasileira

A pergunta inevitável é se esse movimento veio para ficar. No curto prazo, há fundamentos para alguma continuidade. O diferencial de taxa de juros ainda favorece a economia brasileira, e o fluxo para emergentes pode se manter enquanto o cenário internacional não sofrer rupturas.

No entanto, transformar essa queda em tendência estrutural exige mais do que conjuntura favorável. O Brasil segue carregando fragilidades conhecidas: baixa produtividade, dependência de commodities e um histórico fiscal que oscila entre disciplina e expansão.

Qualquer deterioração mais evidente ou uma mudança brusca no cenário global pode reverter rapidamente o fluxo. Câmbio não perdoa narrativas frágeis. O que hoje parece estabilidade pode, em pouco tempo, revelar-se apenas mais um ciclo.

Impactos na inflação e nas exportações

Para o Brasil e para o brasileiro, o dólar mais baixo traz ganhos claros, mas também custos menos evidentes. Do lado positivo, há alívio na inflação: importados mais baratos, redução de custos industriais e impacto indireto em itens sensíveis como combustíveis.

Isso melhora o poder de compra e cria uma sensação real de renda ampliada: viagens ficam mais acessíveis, produtos dolarizados perdem pressão e o consumo respira. Por outro lado, um real valorizado corrói a competitividade das exportações.

Setores produtivos passam a operar com margens mais apertadas em moeda local, o que pode afetar investimento, emprego e dinamismo econômico. O ponto central, portanto, não é celebrar o dólar baixo, mas entender o que ele representa: uma janela conjuntural que exige leitura fria. No Brasil, o erro raramente está no movimento, quase sempre na interpretação.

*Fabio Ongaro é economista italiano que atua como empresário no Brasil há mais de 20 anos, CEO da Energy Group