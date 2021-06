Podcast Digitalize: Growth Business e o levante da nova economia

Por Bússola

Auxiliar as empresas a lidar com o processo de transformação digital e gerar crescimento. Esse é o principal objetivo da F5, a mais nova empresa do Grupo FSB e convidada desta edição do podcast Digitalize.

No episódio, Renato Mendes conta sobre esta oportunidade e resume: “No macro, o que a gente faz é entender o desafio que a empresa está enfrentando e tentar se valer das melhores práticas da nova economia e aplicar isso nas empresas.”

A metodologia de trabalho da empresa alia o data driven à lógica de experimentos em tiros curtos para encontrar as oportunidades de crescimento. “A empresa tradicional está muito preocupada em não errar. Ela quer ter previsibilidade e controle absoluto. E o que a gente aprendeu é que isso não funciona. O erro é parte do processo de descoberta do novo", diz.

Quer saber mais?

Ouça aqui o Digitalize:

Spotify

Apple Podcasts

FEED RSS

insira o link abaixo em seu agregador de podcast

https://anchor.fm/s/faec98c/podcast/rss

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube=

Veja também