Podcast Digitalize: Comunicar no século 21 é desafio ou oportunidade?

Por Érica Abe*

Posicionamento, propósito, transparência, identidade... Levante a mão quem não ouviu pelo menos uma dessas palavras este ano. Elas representam uma nova maneira de fazer comunicação: mais complexa e, paradoxalmente, mais banalizada.

Quando olhamos especificamente para o cenário digital, a aparente facilidade de criar um canal e produzir conteúdo traz consigo a falsa ideia de que comunicar é simples, fácil e até mesmo leviano. E essa visão deturpada pode resultar em um erro grave, que é colocar a estratégia a serviço da estética – quando na verdade é preciso, primeiro, pensar na estratégia para só depois desdobrá-la na estética.

Esses são alguns alertas que o sócio fundador da Touch Branding Ricardo Sapiro faz no episódio de hoje do podcast Digitalize. Em um papo descontraído, ele busca esclarecer e debater esse novo momento da comunicação, explica o uso correto dessas palavrinhas da moda e como aplicá-las a favor das marcas, dentro e fora do ambiente digital.

Traçando um panorama do que é fazer comunicação hoje, junto com a jornalista Cris Rosa, debatemos as complexidades desse novo cenário: o impacto da grande variedade de canais (e para cada um, a necessidade de uma estratégia); a nova postura do consumidor (que é cada vez mais exigente e desconfiado) e grande quantidade de concorrentes.

Quer saber mais? Ouça aqui o Digitalize dessas semana!

