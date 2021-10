Podcast A+: Seguros e Previdência - como a pandemia transformou o setor?

Por Bússola

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre desafios e oportunidades para o mercado de seguros.

Cuidado e proteção são termos que ganharam novos significados a partir da pandemia. Com os complexos desafios impostos pelo novo coronavírus, cresceu a preocupação de cada um de nós com a saúde, o bem-estar da família, bens materiais e imateriais, o futuro. Não é à toa que o setor de seguros e previdência é um dos que mais têm demonstrado força e resiliência em meio à crise.

No ano passado, quando o ramo de serviços encolheu 7,8%, o mercado de seguros registrou crescimento de 1,3% em prêmios, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Entre os destaques estão os segmentos residencial (impulsionado pela disseminação do home office), de danos e responsabilidade civil e, claro, de saúde. O número de brasileiros com algum plano de assistência médica no final de 2020 foi o maior desde 2017 e chegou a 47,5 milhões de pessoas.

Em 2021, o avanço do setor segurador segue acelerado. Nos primeiros oito meses, o faturamento aumentou 14,4% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados divulgados pela Susep. O seguro de vida foi um dos que apresentaram melhor desempenho e cresceu 17,4% no período.

Prevenção parece, então, ter virado palavra de ordem desses novos tempos. Afinal, a Covid-19 nos fez perceber que, se é impossível prever o que vai acontecer, é fundamental se planejar para minimizar riscos diante de eventualidades.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos desafios e oportunidades do setor de seguros e mudanças aceleradas pela pandemia, como a transformação digital, a customização de produtos e serviços e o protagonismo cada vez maior dos clientes. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Marcio Coriolano, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg); Paula Toguchi, superintendente de Produtos da MetLife Brasil; e Edson Toguchi, vice-presidente de Produtos da EZZE Seguros.

