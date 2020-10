Podcast A+: O que fazer para o Brasil voltar a crescer?

O que fazer para o Brasil voltar a crescer? A recuperação econômica pós-covid foi o tema do Indústria em Debate, evento que reuniu o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, e o líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros. Promovido pela Bússola em parceria com a CNI, o Sesi e o Senai, o encontro tratou de reformas estruturantes, dívida pública, ajuste fiscal, investimentos e a proposta de uma nova Constituição.

O Podcast A+ traz os melhores momentos do debate, que reuniu ainda Carlos Walter Martins, presidente da Federação das Indústrias do Paraná; Gilberto Petry, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul; e Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a revista EXAME e o Grupo FSB.

Mais da Bússola:

Bússola LIVE: Inovação aberta para reagir à crise

Não existe valet de porta-aviões

Pesquisa: 6 em cada 10 consumidores já visitaram shoppings após retomada

Siga Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube