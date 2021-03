Podcast A+: Lideranças femininas no ecossistema de inovação

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre a participação das mulheres no mercado de inovação, ainda 90% masculino. O bate-papo especial da Semana da Mulher reuniu lideranças femininas à frente de startups para discutir os desafios e as oportunidades num setor pouco diverso.

Enquanto no empreendedorismo tradicional mais de 46% das empresas são fundadas por mulheres no Brasil, o número não chega a 10% no ecossistema de inovação. Os dados são do Female Founders Report, estudo realizado pela Distrito. No segmento de venture capital, a situação é ainda pior. De acordo com um levantamento da International Finance Corporation na América Latina, somente 8% dos fundos de investimento possuem mulheres no comando.

Em uma hora e meia de live no Youtube da Exame, o jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, e Jennifer Queen, diretora da FSB Comunicação, conversaram com Iona Szkurnik, fundadora e CEO do Education Journey; Taeli Klaumann, CFO na Docket; Mariana Negrão, CPO da Vitalk; Thais Grinberg, Head de CMO e Customer Experience da Botmaker; e Marcela Zaidem, Head de People na Hash. Elas compartilharam suas experiências, lembraram obstáculos enfrentados e falaram de futuro, que esperam ser cada vez mais inclusivo.

Confira os melhores momentos do debate no A+. A edição é de Guilherme Baldi.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

