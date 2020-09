Podcast A+: já é hora de reabrir as escolas?

Com quase 50 milhões de alunos na educação básica, a maioria longe das escolas, o debate sobre a volta às aulas no Brasil não pode esperar e é tema do novo episódio do Podcast A+. As aulas presenciais estão entre as poucas atividades que ainda não tiveram seu retorno autorizado na maior parte do país. Apenas alguns estados liberaram o retorno ou já têm data para retomada. E a decisão ainda precisa ser referendada por cada município.

A questão é complexa e envolve governantes, autoridades de saúde, professores e pais de alunos. Por um lado, existe a preocupação com o aumento de casos de covid-19 a partir do funcionamento dos colégios, e daí a importância de a rede escolar adotar protocolos sanitários rígidos. Pesquisas de opinião mostram que a população tem dúvidas e receio em relação à reabertura das escolas antes da vacina.

Por outro lado, especialistas alertam para os prejuízos sociais e econômicos com o adiamento das aulas, como a perda no aprendizado, o crescimento da evasão escolar e o aumento da desigualdade entre ricos e pobres. A Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas, por meio do Unicef e da Unesco, afirmam que planejar a volta às aulas deve ser prioridade na reabertura das economias e que as escolas só devem continuar fechadas quando não houver alternativa. Mas a decisão, segundo a OMS e a ONU, depende do nível de transmissão local, da avaliação de risco e da capacidade de adaptação dos colégios.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o bate-papo sobre os desafios do retorno escolar no país reúne Gabriela Wolthers, sócia-diretora da FSB, Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e Danilo Vicente, sócio-diretor da Loures. A edição é de Guilherme Baldi.

