Podcast A+: Economia verde e a responsabilidade das empresas com o planeta

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre a importância do uso sustentável dos recursos naturais e a responsabilidade das empresas com o futuro do planeta.

A ONU acionou o alerta vermelho: o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, publicado em agosto, afirma que o aquecimento global é sem precedentes e já produziu efeitos irreversíveis. O aumento da temperatura média pode chegar a 1,5oC até 2030, uma década antes do previsto. Salvar o planeta é urgente e demanda ações amplas, imediatas e de alto impacto, que mobilizem toda a sociedade.

Mapa da Organização Meteorológica Mundial, divulgado no início de setembro, mostra que os desastres climáticos aumentaram cinco vezes nos últimos 50 anos, o que equivale a uma média de um fenômeno extremo por dia nessas cinco décadas. Num cenário em que ondas de calor, secas e enchentes são cada vez mais frequentes, usar os recursos naturais de maneira sustentável e inteligente é mais do que uma decisão estratégica: é uma questão de sobrevivência.

Defender o meio ambiente é, então, missão de todos: poder público, iniciativa privada, cidadãos. Só há desenvolvimento possível se as necessidades de hoje forem atendidas sem que se comprometa a capacidade das próximas gerações de fazerem o mesmo. Por isso, o futuro dos negócios – e do planeta – passa obrigatoriamente por uma economia regenerativa, capaz de gerar retorno positivo para toda a sociedade.

As empresas têm, assim, papel decisivo no combate às mudanças climáticas. E são guiadas nessa jornada por três letras: ESG - a sigla que reúne suas práticas ambientais, sociais e de governança. Afinal, não há progresso econômico sem inclusão social e respeito à natureza.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos caminhos que levem ao uso sustentável dos recursos naturais, combinem crescimento e preservação, e garantam retorno para todos. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Walter Schalka, presidente da Suzano, e Luciana Antonini Ribeiro, sócia-fundadora da EB Capital.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

