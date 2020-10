Podcast A+: A reta final da eleição americana

Faltando três semanas para os americanos irem às urnas, o Podcast A+ analisa a reta final da corrida presidencial nos EUA e avalia como a infecção de Donald Trump por coronavírus impacta o processo eleitoral. O presidente já recebeu alta do hospital para continuar a recuperação na Casa Branca e chegou a celebrar efusivamente o seu tratamento contra Covid-19. Mas quando ele voltará aos comícios de rua, que, no mês final da campanha de 2016, foram importantes na vitória contra Hillary Clinton? E Trump participará dos dois debates que restam contra Joe Biden antes das eleições?

O presidente já disse que não aceita o formato virtual proposto pela comissão organizadora. Esta semana foi a vez de os candidatos a vice, a democrata Kamala Harris e o republicado Mike Pence, se enfrentarem num debate.

Ainda não está claro o efeito da doença de Trump sobre o eleitor. Se pode gerar maior empatia da população diante do seu estado de saúde mais frágil ou se vai reforçar uma percepção, já manifestada nas últimas pesquisas por parte do eleitorado, de que a responsabilidade pelo contágio seria do próprio presidente, por não respeitar os protocolos sanitários contra o vírus. Mais de trinta pessoas próximas de Trump teriam testado positivo nos últimos dias.

Além da pandemia, a eleição deste ano nos Estados Unidos tem sido marcada pelos protestos antirracistas, a deterioração das relações com a China e o aumento da polarização entre democratas e republicanos. E como, no sistema americano, a eleição não é decidida pelo voto direto, mas pelo Colégio Eleitoral, será que, mais uma vez, o candidato com mais voto popular pode não levar? E o que acontece com o Brasil numa eventual vitória de Biden e derrota de Trump, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro como aliado preferencial na sua política externa?

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o analista político Alon Feuerwerker, o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, e a jornalista Cláudia Trevisan, ex-correspondente nos EUA, debatem as estratégias finais das campanhas de Biden e Trump. A edição é de Guilherme Baldi.

