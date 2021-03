Podcast A+: A Petrobras, o humor do mercado e dos brasileiros

O novo episódio do Podcast A+ debate os impactos políticos e econômicos da troca de comando da Petrobras. As mudanças assustaram o mercado, cada vez mais preocupado com a interferência política na estatal e com o afastamento do governo da agenda liberal. A substituição do atual presidente Roberto Castello Branco pelo general Joaquim Silva e Luna, que hoje é diretor de Itaipu Binacional, foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, insatisfeito com os sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis.

No primeiro pregão após o anúncio, os papeis da Petrobras caíram mais de 20%. A queda nas ações da companhia se estendeu a outras estatais, como Banco do Brasil e Eletrobras, diante do temor dos analistas com o risco de mais intervencionismo. Devido à má repercussão, Bolsonaro negou que pretenda interferir na política de preços de combustíveis e disse que quer apenas mais transparência e previsibilidade. Pressionado pelos caminhoneiros, o presidente publicou um decreto obrigando os postos de combustíveis a informarem a composição do valor cobrado na bomba.

Para afastar a imagem de estatizante depois do episódio da Petrobras, Bolsonaro entregou ao Congresso a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras e também o projeto de lei que quebra o monopólio dos Correios e abre a empresa pública ao capital privado. O governo liberou ainda uma lista de empreendimentos a serem desestatizados, incluindo a concessão de aeroportos como Congonhas e Santos Dumont.

Se os ânimos do mercado foram abalados pelas mudanças na Petrobras, o humor dos brasileiros também tem registrado piora. É o que revela a última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, realizada entre 18 e 21 de fevereiro. O levantamento mostra pessimismo da população em relação ao avanço da vacinação contra o coronavírus e à recuperação econômica. A avaliação negativa do governo Bolsonaro também cresceu em comparação com a pesquisa anterior de outubro.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, a nova edição do Podcast A+ reúne o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas. Os convidados analisam os efeitos políticos e econômicos das mudanças na Petrobras, avaliam a relação do governo com a agenda liberal e comentam os números das novas pesquisas de avaliação do presidente Bolsonaro. A edição é de Guilherme Baldi.

