Podcast A+: A guerra pela Casa Branca – e agora?

O novo Podcast A+ analisa a guerra pela Casa Branca, que continua. Mesmo com a vitória aritmética do democrata Joe Biden, que já ultrapassou a marca de 270 delegados necessários para se tornar o 46o presidente americano, Donald Trump não aceita a derrota e fala em fraude sem apresentar provas. O republicano disse que vai recorrer à Justiça, sua campanha já ingressou com algumas medidas legais e a sua equipe bloqueou o acesso do time de Biden a dados e recursos para iniciar a transição.

Foi uma eleição histórica, que mobilizou o país. Mesmo com a pandemia, cerca de 160 milhões de americanos votaram, sendo 40% pelo correio. Joe Biden recebeu a maior votação já registrada nos Estados Unidos: mais de 75 milhões de votos. Donald Trump tornou-se o segundo mais votado, com quase 71 milhões. A votação expressiva do republicano, sete milhões de votos a mais do que em 2016, mostra que, apesar de não ter conseguido se reeleger, Trump mantém força sobre sua base eleitoral.

Além disso, a disputa mais acirrada do que previam os levantamentos traz novos questionamentos sobre os institutos de pesquisa e evidencia uma América que sai das urnas dividida. E, mesmo com discurso conciliador do democrata, pregando a união da nação, a polarização deve continuar.

Joe Biden e sua vice Kamala Harris anunciaram as prioridades do futuro governo que já começam a ser trabalhadas durante a transição: enfrentamento à pandemia, recuperação econômica, combate ao racismo e mudanças climáticas. Mas, com a provável confirmação da maioria republicana no Senado, o governo democrata não deve ter vida fácil no Congresso.

Quais os desdobramentos da eleição presidencial americana, que ainda parece longe do fim? E como fica a relação dos EUA com o Brasil, cujo governo de Jair Bolsonaro, aliado de Trump, ainda não cumprimentou Biden pela vitória?

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o episódio reúne o analista político Alon Feuerwerker; o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski; e a jornalista Claudia Trevisan, ex-correspondente nos EUA. A edição é de Guilherme Baldi.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube