A tecnologia do autoatendimento trabalhando a favor do negócio

*Renato Catalan*

O estudo "Sobrevivência de Empresas", realizado pelo Sebrae em 2021 apontou que três em cada 10 microempreendedores individuais (MEIs) encerram suas atividades em até cinco anos de atividade no Brasil. A taxa de encerramento de negócios desse porte é de 29%. No mesmo período, as microempresas têm uma taxa de falência de 21,6%, enquanto as de pequeno porte, de 17%. A pesquisa também descobriu que no Brasil, 57% dos entrevistados veem o empreendedorismo como uma oportunidade, enquanto 30% veem como necessidade, diante da dificuldade de inserção no mercado.

Independentemente das escolhas ou motivações para abrir um negócio, grande parte dos pequenos empreendedores enfrentam os mais variados desafios: planejamento e gestão, vendas e precificação, análise de mercado, entre outros. Em um mundo cada vez mais competitivo, não é segredo que a tecnologia desempenha um papel fundamental no apoio ao crescimento e na sustentabilidade desses empreendedores.

Como o autoatendimento pode facilitar os negócios?

Em 2022, foram 39,3 bilhões de transações realizadas via cartões, um aumento de 26,5% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Em média, foram 107 milhões de pagamentos por dia. Com um volume tão alto, temos que estar sempre atentos para qualquer tipo de dificuldade que possa surgir, principalmente quando se trata de atendimento ao empreendedor que está lidando com meios de pagamentos.

A Granito está implementando ferramentas de autoatendimento em seus produtos e os resultados preliminares já são significativos. Nosso maior orgulho é quando o cliente não precisa nos chamar para resolver uma solicitação que foi resolvida pelo autoatendimento. Estamos desenvolvendo uma iniciativa estratégica que ajuda a capacitar os empreendedores que usam as máquinas e sistemas da companhia a resolverem alguns problemas, dúvidas e preocupações comuns sem a necessidade de assistência direta de agentes de suporte, como alterações cadastrais e insumos de POS, por exemplo.

Assim, acreditamos que ao incentivar que os clientes respondam às suas próprias necessidades, diminuímos significativamente o volume de chamadas de apoio de rotina, além de flexibilizar prazos e tempos para o empreendedor focar nos seus negócios. A redução permitiu à nossa equipe de apoio concentrar-se em questões mais complexas e críticas, poupando tempo e melhorando a eficiência global. A implementação dessas ferramentas resultou na redução das chamadas mensais de suporte em mais de 50%, num universo de milhares de empreendedores atendidos.

Soluções criativas para suporte em diversas áreas

Há, também, uma parcela dos clientes da companhia que são menos digitais, aí identificamos o espaço para a criatividade. Acredito que iniciativas como notificações push pró-ativas em todos os produtos podem fazer toda a diferença. As ativações podem entregar informações personalizadas, como estatísticas de vendas, performance de máquina, possibilidade de adesão de novos produtos, entre outros parâmetros.

Hoje, além de oferecer soluções customizadas e diferenciadas em meios de pagamento, as empresas de meio de pagamento desempenham papel fundamental na trajetória de crescimento sustentável de seus clientes.

Ao contratar serviços de meios de pagamento, os empreendedores também passam a contar com uma maior facilidade de controle financeiro e gestão do fluxo de caixa, além de maior previsibilidade sobre os valores que vão entrar em suas contas. Com essas informações, é possível desenvolver um planejamento estratégico do negócio e o gerenciamento mais completo das vendas e das finanças. Tudo isso contribui, é claro, para a sustentabilidade do negócio.

*Renato Catalan é diretor de operações da Granito Pagamentos

