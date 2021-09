Parceria Kangu e Aftersale facilita troca e devolução nas compras online

A Kangu, plataforma digital que viabiliza soluções logísticas inovadoras e sustentáveis, e Aftersale, empresa especialista em soluções para o pós-venda, se unem para melhorar as alternativas voltadas aos processos que envolvam logística reversa. Além de mais agilidade, custo competitivo e menos impacto ambiental, o objetivo é propiciar mais praticidade e comodidade para clientes de grandes e-commerces em todo o Brasil a partir da integração entre as duas plataformas.

Por meio da Kangu, agora os clientes terão acesso aos mais de três mil Pontos Kangu espalhados pelo país, para que o cliente possa fazer sua troca ou devolução. Os Pontos Kangu são estabelecimentos comerciais de bairro, devidamente preparados para recebimento e entrega de pacotes diversos. Eles funcionam como hubs locais, que reduzem distâncias e permitem que as entregas e retiradas de mercadorias sejam feitas por mobilidade reduzida — seja a pé ou por veículos adequados às vias dos bairros.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, qualquer morador da cidade está, em média, a 700m de distância de um Ponto Kangu.

Nestes estabelecimentos a possibilidade de filas é mínima, o tempo de espera é praticamente nulo e existe ainda a opção de horários alternativos — fora do expediente comercial das tradicionais agências de envios.

Com a parceria firmada com a Aftersale, é possível solicitar a troca a qualquer hora do dia ou da noite e o processo é 100% digital, sem etiquetas ou impressões. Os novos serviços colaboram para que e-commerces ofereçam diferenciais competitivos após a finalização de “compra aprovada”.

Trata-se de soluções de automação para ajudar os varejistas, proporcionando um serviço mais ágil, escalável, completo e seguro ao comércio digital, reduzindo, assim, o custo de aquisição de novos clientes e o aumento de receita das lojas online. Dessa forma, as trocas e devoluções se tornam uma fonte de receita por meio da recorrência de compra e aumento do LTV.

Para Marcelo Guarnieri, CEO da Kangu, um dos objetivos da empresa é manter continuidade no aumento gradativo de soluções.

“Temos todas as ferramentas para transformar verdadeiramente a etapa do pós-venda de grandes varejistas, com resultados consistentes para os e-commerces. Essas soluções são imprescindíveis para contornarmos algumas estatísticas, a exemplo dos 50% de clientes que desistem da troca por conta da burocracia envolvida no processo e, destes, 90% não voltam a consumir na mesma loja”, diz.

Esta união entre Aftersale e Kangu reforça e projeta os propósitos de ambas as empresas para esta etapa da logística reversa.

“Quem mais ganha com isso são os consumidores, pois as vantagens de otimização do e-commerce, obtidos com essa união, ampliam e muito a conveniência oferecida. Conseguimos proporcionar maior confiança e empoderamento do consumidor, resultando numa maior fidelização de clientes”, afirma o Leonardo Frade, CEO da Aftersale.

O novo modelo de negócio está embasado em sustentabilidade, já que a coleta nos Pontos Kangu colabora para o crescimento da economia local e com a redução da emissão de carbono. As rotas otimizadas, aliadas aos pontos de postagem e coleta, são base de uma logística inteligente que reduz o número de veículos a serviço da Kangu no trânsito e emissão de gases poluentes.

“A Kangu aposta e investe em estratégias que contribuam para acelerar a transição de grandes centros para cidades sustentáveis. Uma empresa que opta por fazer envios com menor impacto nas cidades, e menos emissão de poluentes pode sair na frente, pois gera-se valor agregado para o seu produto", declara o CEO da Kangu.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também