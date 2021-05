Parceria entre Digio e Hype Games dá até 15% de desconto em jogos

Por Bússola

Uma parceria entre o Digio e o Hype Games dá até 15% de desconto na compra de jogos e créditos para os clientes da bantech. No aplicativo do Digio já estão disponíveis diversos produtos incluindo créditos para jogos em celular, jogos do Steam e para PlayStation e Xbox.

“O Digio tem uma relação próxima com o público gamer. Estamos trazendo cada vez mais iniciativas ligadas a esse público e a parceria com o Hype Games agrega mais valor pelas facilidades de desconto”, diz Loreta Caporrino, head de Marketing do Digio.

A bantech já firmou parceria com a arena On e-Stadium, patrocinando campeonatos de Counter Strike Global Offensive, TFT (Teamfight Tatics), ON Fire Valorant e Magic The Gatering Online – On Draw. Com isso, ofereceu também partidas entre clientes e a equipe de eSports do Flamengo e em conjunto com a arena fez lives com importantes nomes do universo gamer.

Também estabeleceu parceria com influenciadores digitais que atuam no segmento como Alice Gobbi, Isadora Basile, Malena, Nicole Diretora, Rato Borrachudo e Murilo Takeshi. “Queremos ser o parceiro financeiro que dá suporte para a comunidade gamer e viabiliza experiências.”, finaliza Loreta.

