Outra vacina contra coronavírus entrará em testes no Brasil

A Anvisa concedeu autorização para o início dos testes de fase 3 no Brasil da vacina da Johnson & Johnson (íntegra). É o quarto imunizante a receber aval (leia) (leia). O estudo prevê o envolvimento de até 60 mil voluntários no mundo, com idades entre 18 e 60 anos. Conforme o comunicado, 7 mil no país – distribuídos por São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte (leia) (leia) (leia) (leia). Não há, até o momento, informações sobre a data de início dos testes.

O debate sobre a imunidade permanente mobiliza o mundo (leia).

Além disso, para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país, o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo*.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Poder e Política

Conjuntura 1: Ministério da Economia estima queda de 8% a 10% para o PIB no 2T ( leia

Conjuntura 2: Governo vê recuperação econômica mais próxima a um V, diz Guaranys ( leia

Conjuntura 3: Retomada não virá por investimento público, diz secretária do PPI ( leia

Energia elétrica : Conta de luz é cara ou muito cara para 84% dos brasileiros, indica pesquisa ( leia

Eletrobras: Maia diz não ver consenso para privatização neste ano ( leia

Correios: Funcionários entram em greve ( leia

B3/câmbio: Ibovespa sobe 2,5%; dólar a R$ 5,46 ( leia

Poder e Política

Bolsonaro oficializa Barros e diz esperar ‘potencializar’ aprovação de projetos ( leia

‘Não dá para criar novos impostos a cada crise’, afirma Rodrigo Maia ( leia

10 estados têm mais beneficiários do Bolsa Família que empregos formais ( leia

Câmara decide futuro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ( leia

Relator da PEC do Pacto Federativo avalia incluir dispositivo para barrar supersalários ( leia

Dispensa de licitação para contratar advogados entra em vigor ( leia

Eleições: começa a contar o prazo para nomeação de mesários ( leia

Conjunto de radares reforçará ações contra tráfico aéreo na fronteira ( leia

União vence disputa bilionária ( leia

Saúde e Ciência

Testes com células-troncos para tratar casos graves de Covid-19 avançam ( leia

OMS: com 90% sem anticorpo, imunidade de rebanho não é viável ( leia

Os riscos da colchicina, que poderia ser nova arma contra Covid-19 ( leia

Mutação infecciosa pode ser ‘uma coisa boa’, diz especialista em doenças ( leia

Sustentável

Pós-pandemia: Empresas ‘verdes’ saem na frente ( leia

Amazônia: Leonardo DiCaprio volta a criticar o governo brasileiro por desmatamento ( leia

Internacional

Após novos casos, Coreia do Sul volta a restringir circulação de pessoas ( leia

Merkel descarta flexibilizar restrições ( leia

O desafio econômico de sobreviver à pandemia na América Latina ( leia

Mais de 100 países interrompem serviços de assistência social a crianças (leia)

de assistência social a crianças (leia) França: uso de máscara no trabalho ( leia

Corporativo

Pandemia prejudicou funcionamento de quase metade das empresas ( leia

Oracle entra na corrida para adquirir operações do TikTok nos EUA ( leia

Empresas transmitem eventos on-line com grandes estruturas (leia)

com grandes estruturas (leia) Pequenos negócios: 76% funcionam ( leia

Varejo e Consumo

Venda de pães caseiros cresce ( leia

Faturamento no comércio varejista deve fechar o ano em queda ( leia

Bem estar (em casa)

Estresse: Novos horários e nova rotina: o cabelo é um dos primeiros a ser impactado ( leia

Rede de apoio: Como a quarentena aproxima vizinhos ( leia

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.